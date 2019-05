Delmenhorst. Die Landesliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst II haben ihr vorletztes Spiel der Saison 2018/19 verloren. Das als Absteiger feststehende Team musste sich beim Tabellendritten SV Brake klar geschlagen geben.

Die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst II, die bereits als Absteiger aus der Landesliga feststehen, haben ihr vorletztes Punktspiel gegen den SV Brake mit 1:6 (0:4) verloren. Die Gastgeberinnen belegen weiterhin den vorletzten Tabellenplatz, das Team aus Brake verbesserte sich auf die dritte Position.

Kerryn Heise eröffnete den Torreigen (19.). Vor der Pause folgten weitere Braker Treffer durch Sabrina Warns (24.). Jennifer Dirks (27.) und nochmals Warns (37.). In Abschnitt zwei erhöhte Carina Bakenhus auf 0:5 (77.). In der 80. Minute gelang Pia Brinkmann Jahns Ehrentreffer, ehe Warns, die die Torjägerinnenliste der Klasse mit bisher 24 Erfolgen anführt, den alten Abstand mit ihrem dritten Treffer wieder herstellte (83.). Die letzte Begegnung 2018/19 bestreiten die Delmenhorsterinnen an diesem Sonntag, 13. Uhr, bei der SG Friedrichsfehn.