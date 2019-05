Delmenhorst. Die Sommerbiathleten des SSV Adelheide boten bei den Landesmeisterschaften 2019 gute Leistungen: Sie brachten unter anderem drei Titel mit nach Delmenhorst.

Die Sommerbiathleten des SSV Adelheide waren bei den Landesmeisterschaften in Cuxhaven erfolgreich, teilte der Verein mit. Eske Timmermann, Fabio Brockmann und Friedhelm Springmann holten sich sogar den Titel.

Im Sprintwettkampf gab es für die Adelheider einmal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze. Die Goldmedaille sicherte sich Friedhelm Springmann in der Herrenklasse IV. Tessa Grottker gewann bei den Schülerinnen die Silbermedaille, Eske Timmermann in der Jugend und Marvin Benenke in der Herrenklasse I. Bronze ging an Fabio Brockmann (Jugend) und Anika Ruge (Damen).

Fabio Brockmann sprintet zum Sieg

Auch im Massenstart gab es mit zweimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze eine üppige Ausbeute. Janne Ordemann und Tessa Grottker belegten bei den Schülerinnen die Plätze zwei und drei. Dorian Wessels verhalf seine starke Laufleistung in der Schlussrunde mit einem fulminanten Endspurt zu Platz zwei bei den Schülern. Fabio Brockmann sprintet sich sogar zum Landesmeistertitel.

Top in Form war auch Eske Timmermann. Sie siegte in der weiblichen Jugend. In der Damenklasse belegte Anika Ruge Platz drei. Den Titel verfehlte Marvin Beneke nur knapp. Die Fehler am Schießstand konnte er trotz guter Laufleistung nicht mehr ausgleichen. Immerhin reichte es noch zu Silber. Trainer Lars Moikow war mit seinen Schützlingen sehr zufrieden und freut sich auf die weiteren Wettkämpfe der Saison.