Delmenhorst. Die B-Jugend des TuS Heidkrug holt bei Olympia Laxten ein wichtiges Unentschieden im Abstiegskampf.

Mit dem 2:2 (1:1) bei Olympia Laxten haben die abstiegsbedrohten B-Junioren des TuS Heidkrug in der Fußball-Landesliga einen wichtigen Punkt erbeutet. Die Mannschaft von Ralf Sager belegt weiterhin den neunten Platz und weist gegenüber dem ersten Abstiegsrang, den der SV Hansa Friesoythe einnimmt, vier Punkte Vorsprung auf.

„Nach 70 Minuten hätte ich gesagt, wir hätten gewinnen müssen. Nach 80 Minuten muss man von einem glücklichen Punktgewinn sprechen“, erklärte Trainer Sager. In den letzten Minuten habe Torwart Hendrik Herrmann wiederholt geglänzt. „Wir haben Hendrik den Punkt zu verdanken“, betonte Sager, der dem Schlussmann eine fehlerfreie Leistung attestierte.

Schlussphase in Überzahl

Kaspar Hofschröder brachte die Hausherren in Führung (12.). Tore von Mika Bode (20.) und Noel Kabasch (54.) bescherten dem TuS die zwischenzeitliche Führung. In der 63. Minute wurde ein Olympia-Spieler des Feldes verwiesen. „Es gab eine Schubserei. Ob dazu noch eine Beleidigung kam, kann ich nicht sagen“, kommentierte der Coach diese Szene. In der 68. Minute traf Jannik Schmees zum 2:2. Sager: „Bei einem Befreiungsschlag wurde ein Gegenspieler angeschossen. Es war ein ärgerliches Tor.“

Insgesamt, so Sager, habe der TuS die Konter nicht gut gefahren und gute Chancen liegen gelassen. Der Gast trat beim Tabellensechsten Olympia Laxten, das das zweitbeste Team der Rückrunde stellt, erneut ersatzgeschwächt an. Zum Einsatz kamen zwei Spieler, die ansonsten für die B-Jugend II auflaufen. Die Liste der Ausfälle verlängerte sich, weil sich Mitja Schwan eine schwerere Schienbeinverletzung zuzog.

Im Hinblick auf die gute Leistung seines Keepers unterstrich Sager, dass er mit Herrmann und Joel Kletta über zwei „extrem gute Torhüter“ verfüge. Herrmann gehöre dem Jahrgang 2002 an und wechsele nach dieser Spielzeit zur A-Jugend. Dort trifft er seinen aktuellen Trainer wieder, denn Ralf Sager übernimmt mit Beginn der nächsten Saison Heidkrugs A-Junioren.