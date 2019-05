Stenum. Die Bezirksliga-A-Junioren des VfL Stenum kassieren mit dem 2:3 bei Verfolger GVO Oldenburg die erste Punktspielniederlage. Das Titelrennen ist damit wieder völlig offen.

Nachdem sie die bisherigen 21 Punktspiele ohne Niederlage überstanden hatten, erwischte es auch die A-Jugendlichen des VfL Stenum. Bei Verfolger GVO Oldenburg unterlag der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga mit 2:3. TuS Heidkrug und die JSG Harpstedter TB trennten sich mit einem 1:1. TV Jahn (2:10 gegen JSG Lastrup) und der VfL Wildeshausen (1:9 beim TuS Eversten) kamen unter die Räder.

GVO Oldenburg - VfL Stenum 3:2 (3:1). Der Ausrutscher der Gäste erhöht die Spannung innerhalb des Titelrennens. Nach 22 von 26 Spielen führen die Stenumer mit 59 Punkten (und einer Tordifferenz von 79) vor ihrem Bezwinger GVO, der nunmehr 58 Zähler und plus 64 Treffer meldet.

Sowohl VfL-Trainer Frank Radzanowski als auch dessen Oldenburger Kollege Oliver Dürig bezeichneten den Sieg der Platzherren als „verdient“. Radzanowski: „GVO hat eine sehr starke erste Halbzeit gezeigt und wir bekamen nicht den richtigen Zugriff aufs Spiel.“ „Wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert, waren engagiert und auf den Gegner fokussiert“, erklärte Dürig.

Abdoulie Sillah brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Calvin Asare auf 2:0. Nach einem Vergehen an Felix Oetjen verwandelte Tom Geerken einen Elfmeter zum Anschluss (30.). Die Stenumer Freude dauerte jedoch nicht lange, denn nur eine Minute später stellte Sillah mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Radzanowski: „Erneut setzte sich Oldenburg über außen durch und der quirlige Sillah stand gut zum Ball.“

Nach der Pause ging der Tabellenführer offensiver zu Werke und sicherte sich mehr Anteile. „Bei Kontern waren wir anfällig, aber GVO hat die Chancen nicht genutzt“, sagte Radzanowski. In der 70. Minute landete ein Freistoß von Oetjen auf der Latte. Den Endstand markierte Silas-Bent Dohrmann in der 89. Minute.

Die Stenumer mussten einige Stammkräfte ersetzen. Mit Marc Wilmsen wirkte ein B-Jugendlicher mit, dem sein Coach einen guten Auftritt bescheinigte. Dürig betonte, dass der VfL in der zweiten Halbzeit alles nach vorne geworfen und GVO die Konterchancen nicht genutzt habe. „Es ist ärgerlich“, unterstrich der Oldenburger Trainer, „dass nicht beide Mannschaften aufsteigen können.“

TuS Heidkrug - JSG Harpstedt 1:1 (0:0). Das nachbarschaftliche Treffen am Bürgerkampweg bescherte beiden Parteien das vierte Unentschieden der Saison. Der Gastgeber verharrt auf Rang vier und die JSG Harpstedter TB/Dünsen/Ippener hat mit 19 Zählern weiterhin den zwölften und zweiten Abstiegsrang inne. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt drei Punkte. Janis Brinkmann brachte die JSG in der 57. Minute in Führung. In der 84. Minute erzielte Yanik Pietsch den Ausgleich und damit das 75. Saisontor der Heidkruger.

TV Jahn - JSG Lastrup 2:10 (0:3). Die Delmenhorster erwischten einen Fehlstart und lagen in der 36. Minute mit 0:3 zurück. Für den Gast trugen sich zweimal Henning Bruns (12., 28.) und Leonard Käter (36.) in die Torschützenliste ein.

Im zweiten Abschnitt erhöhte Malte Jacoby per Strafstoß auf 4:0 (52.), ehe Samuel Gawlista für Jahn traf (63.). Jacobys 1:5 (68.) beantwortete Florian Kröger, der in der 71. Minute einen Elfmeter verwandelte, mit dem 2:5. Im Anschluss daran gelangen dem Tabellenfünften bei der Nr. 6 der Bezirksliga innerhalb von lediglich 16 Minuten fünf Tore. Luca Kressmann (73.), Abass Keita (75.), nochmals Kressmann (78.), Omidullah Wahedi (86.) und Jacoby (88.) erhöhten das Ergebnis auf 2:10.

TuS Eversten - VfL Wildeshausen 9:1 (3:0). Der Tabellenletzte, bei dem Trainer Bastian Flege die Nachfolge von Maximilian Iken, der sein Amt abgab, angetreten hat, meldet die 19. Niederlage im 22. Treffen. Den Gästen standen nur elf Spieler zur Verfügung. Die letzten fünf Treffer steckte der VfL innerhalb von 23 Minuten ein. Eversten bleibt auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Tore: 1:0 Elfmeter Pierrets (6.), 2:0 Zöllner (40.), 3:0 Elfmeter Bunk (44.), 4:0 Hackfeld (50.), 4:1 Beier (53.), 5:1 Hackfeld (58.), 6:1 Pierrets (67.), 7:1, 8:1 Hinrichs (72., 79.), 9:1 Zöllner (80.).