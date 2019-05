Hude. Im Jadestadion gelingt dem FC Hude nicht viel, beim SV Wilhelmshaven stand zweimal der Pfosten im Weg.

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Hude haben beim SV Wilhelmshaven ein 1:2 (0:1) hinnehmen müssen. „Wir tun uns momentan mit dem Offensivspiel schwer. Wir spielen uns nicht genügend Chancen heraus“, berichtete Hudes Trainer Lars Möhlenbrock. Seine Mannschaft belegt nach wie vor den siebten Platz.

Nach einen Konter brachte Sascha Abraham die Hausherren in der 17. Minute in Führung. Anschließend stand Hude vor dem Ausgleich. Die Elf hatte jedoch mit zwei Pfostentreffern Pech. „Außerdem hätten wir nach einem klaren Handspiel einen Elfmeter bekommen müssen“, sagte Möhlenbrock. Es sei „etwas unglücklich“ für sein Team gelaufen.

In der 70. Minute gelang Nico Faulhaber mit einem Kopfball der Ausgleich für die Huder. Danach erarbeitete sich der FCH ein Übergewicht, vermochte dieses jedoch nicht in Treffer umzuwandeln. Aus dem Gewühl heraus erzielte Gerard Gräßner in der 80. Minute den 2:1-Siegtreffer für den SVW. „Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen“, stellte Möhlenbrock fest. Am Sonntag gastiert seine Elf beim VfL Stenum. Das Nachbarschaftsderby beginnt um 15 Uhr.