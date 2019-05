Delmenhorst. Die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst haben sich mit einem Auswärtssieg über den TuS Büppel aus der Saison 2018/19 verabschiedet.

Durchwachsene Spielzeit 2018/19, versöhnliches Saisonfinale: Im letzten Spiel haben die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst am Sonntag beim TuS Büppel ein 3:2 (0:1) entführt. Der neunte Erfolg bescherte der Mannschaft den sechsten Rang in der Abschlusstabelle der Regionalliga Nord. Aufgrund der vielen Möglichkeiten seiner Elf bezeichnete Cheftrainer Claus-Dieter Meier den Sieg „verdient“.

Nathalie Heeren erzielt zwei Tore für TV Jahn

Die Delmenhorsterinnen hatten sich vorgenommen, den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das gelang größtenteils. Bereits währen der ersten sieben Minuten vergab der Gast „zwei hundertprozentige Chancen“ (Meier). In beiden Fällen scheiterte Vivien Endemann an TuS-Schlussfrau Jürina Kocks. In der 36. Minute verpasste Julia Hechtenberg die Führung des TV Jahn. „Die vielen vergebenen Chancen – es war zum Haareraufen“, sagte Meier. Und: „In der 43. Minute habe ich dann eine Glatze bekommen.“ Er bezog diese Aussage auf Büppels 1:0. Caroline Barr erzielte es nach einem langen Ball.

Vivien Endemanns 1:1 beantwortete Aylin Helmts ebenfalls in der 55. Minute mit der erneuten Führung der Büppelerinnen. Mit einem 16-Meter-Schuss sorgte die Delmenhorsterin Nathalie Heeren in der 57. Minute für den erneuten Ausgleich. Den Schlusspunkt setzte ebenfalls Heeren: In der 77. Minute verwertete sie ein Zuspiel von Endemann zum Siegtreffer.

„Die Mädels haben es spannend gemacht“, meinte Meier nach dem Treffen in Varel. „Die Spielerinnen hielten gegen den TuS Büppel, der immer körperbetont spielt, kämpferisch dagegen. Alle haben einen tollen Job gemacht.“ Vivien Endemann freute sich nach dem Schlusspfiff nicht nur über den Sieg. Mit 20 Treffern belegt das 17-jährige Talent in der Torjägerinnenliste der Regionalliga vor Alina Witt (19), die für den SV Henstedt-Ulzburg spielt, den ersten Platz.