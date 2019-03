Delmenhorst. An diesem Sonntag präsentierten die Rollstuhlhandballer des Delmenhorster TV ihre Sportart unter anderem mit zwei Freundschaftsspielen in der Halle an der Rosenstraße.

Die Rollstuhlhandballer des Delmenhorster TV haben als zweite Abteilung dieser Art in Deutschland schon überregionale Schlagzeilen gemacht, an diesem Sonntag präsentieren sie ihre Sportart mit einem mit Spannung erwarteten Event. In der Delmenhorster Halle an der Rosenstraße werden vier Teams in Freundschaftsspielen aufeinandertreffen. Organisator Andreas Giebert hat für die erste Partie ab 11 Uhr zwei der besten Nachwuchsmannschaften in Niedersachsen gewonnen: Die A-Junioren der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg – im vergangenen Jahr noch Bundesligist und aktuell Oberliga-Dritter – treffen auf die Bundesliga-A-Jugend des TV Oyten. Ab 13 Uhr spielen die Oberliga-Frauen der SG Friedrichsfehn/Petersfehn gegen ein Allstar-Team aus Spielern unter anderem aus den Stützpunkttrainings, die der DTV bisher in Neerstedt und Sandkrug veranstaltet hat. „Es gibt mal ein ganz anderes Spiel zu sehen“, sagt Giebert. „Wir spüren schon eine kleine Euphorie um unsere neue Abteilung, die wollen wir natürlich aufrechterhalten.“ Schon um 9.30 Uhr beginnt der Tag mit einem offenen Training, in dem Interessierte sich mal im Rollstuhlhandball versuchen können.