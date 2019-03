Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Zahlreiche Jugendfußballmannschaften kämpfen in den kommenden Wochen um das Weiterkommen im Pokalwettbewerb. Bei anderen Teams ist die terminliche Lage angespannt – die Randnotizen aus der Szene.

Stenums A-Jugend spielt am 1. April. Gleich drei der vier Bezirkspokalpartien, die am Samstag bei den A-Junioren stattfinden sollten, mussten ausfallen. Die JSG Wilhelmshaven behauptete sich beim TSV Abbehausen mit 2:0. Das Viertelfinalspiel des Bezirksliga-Spitzenreiters VfL Stenum gegen den klassenhöheren SV Hansa Friesoythe findet nunmehr am Montag, 1. April, 19.30 Uhr, auf der Anlage am Kirchweg statt. Weitere Termine. Montag, 25. März, 20 Uhr: JSG Schwefingen/Meppen/Teglingen - FC Schüttorf; Dienstag. 2. April, 19.30 Uhr: TuS Lutten - SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte.

Heimrecht für Juniorinnen des TSV. Im Halbfinale des Pokalwettbewerbs auf Bezirksebene genießen die C-Juniorinnen des TSV Ganderkesee Heimrecht. Der Bezirksliga-Zweite erwartet am Samstag, 6. April, 11.30 Uhr, den TuS Leerhafe-Hovel der in dieser Spielklasse den fünften Platz belegt. Bereits am Samstag, 11.30 Uhr, erwartet der TSV den TuS zu einem Punktspiel. Der zweite Pokal-Endspielteilnehmer wird im Treffen des führenden TuS Büppel mit BW Lohne, Tabellendritter, ermittelt. Es beginnt am 6. April um 11 Uhr.

Barm-Mannschaft im Stress. Den C-Junioren des VfL Stenum, die von Carsten Barm trainiert werden, steht Stress bevor. Die Mannschaft, die sich in der Bezirksliga auf den dritten Rang vorgearbeitet hat, bestreitet acht der noch zwölf ausstehenden Punktspiele zwischen dem 1. Mai und 4. Juni.

Ina Timmermann und Werder holen Punkt. Die B-Juniorinnen des SV Werder Bremen, Sechster der Bundesliga, erbeuteten beim zwei Plätze besser postieren Hamburger SV ein 0:0. Die Falkenburgerin Ina Timmermann kam im linken Mittelfeld zum Einsatz und bestritt die gesamte Partie. Am Samstag, 11 Uhr, absolvieren die Bremerinnen ein Nachholspiel gegen den FF USV Jena. Mit einem Sieg würden sie den SV Meppen und HSV in der Tabelle überflügeln.

Sichtungsturnier mit Juniorinnen. Eine Vorrunde des VGH-Girls-Cups steht am Samstag. 18. Mai, ab 10 Uhr, auf der Anlage des FC Huntlosen auf dem Programm. Es handelt sich um ein Sichtungsturnier für E-und D-Juniorinnen-Teams mit Spielerinnen der Jahrgänge 2006 bis 2009. Verantwortlich ist der Ausschuss für Talentförderung des Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst. In 14 Vorrundenturnieren werden die Teilnehmer der Endrunde, die am Samstag, 15. Juni, 11 Uhr, im Barsinghäuser August-Wenzel-Stadion stattfindet, ermittelt. Der Sieger wird mit einem Trainingslager im Sporthotel Fuchsbachtal belohnt. In Huntlosen qualifizieren sich zwei Mannschaften für das Endturnier.

VfL Wildeshausen empfängt TuS Heidkrug. Im Viertelfinale des Pokalwettbewerbs auf Bezirksebene empfangen die B-Junioren des VfL Wildeshausen am Samstag, 16 Uhr, den TuS Heidkrug. Der Gastgeber ist in der Bezirksliga Vierter. Die Heidkruger belegen in der Landesliga den elften Platz. Ferner treten am Samstag JSG Twist und SC Spelle-Venhaus (13 Uhr), VfL Oldenburg und BSV Kickers Emden und JSG Essen/Bevern/Bunnen und VfR Voxtrup (beide 16 Uhr) gegeneinander an.

Und zu guter Letzt. In der Frauen-Landesliga liefern sich SV Olympia Uelsen, SV DJK Schlichthorst und SpVg. Aurich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die drei Teams haben in 13 Begegnungen jeweils 28 Punkte gesammelt. Schlichthorst und Uelsen treffen sich am Sonntag, 13 Uhr, zum Spitzenspiel. Bereits ab 12.30 Uhr gastiert der TV Jahn II, der als Zehnter den ersten Abstiegsrang belegt, in Aurich.