Delmenhorst/Landkreis. Fünf Nachwuchsmannschaften des VfL Stenum, der JSG Harpstedt und des TSV Ganderkesee konnten am Wochenende Punktspiele in Fußball-Bezirksligen austragen.

Immerhin fünf hiesige Fußball-Nachwuchsteams haben am Wochenende auf Bezirksebene Punktspiele bestritten. Dabei produzierten Vertreter des VfL Stenum ein weniger erfreuliches und ein positives Ergebnis. Die führenden B-Junioren kamen beim abstiegsbedrohten VfL Oldenburg, der sich auf Rang elf verbesserte, über ein 1:1 nicht hinaus. Die C-Jugendlichen behaupteten sich bei Spitzenteam VfB Oldenburg mit 4:2. Bei den C-Juniorinnen setzte sich der TSV Ganderkesee beim 1. FC Ohmstede mit 3:1 durch. Der Tabellenletzte Stenum kam bei Spitzenreiter TuS Büppel mit 0:21 unter die Räder.

B-Junioren

VfL Oldenburg II - VfL Stenum 1:1 (0:1). Ein Elfmeter, den Marc Wilmsen verwandelte, brachte dem Spitzenreiter in der 20. Minute die Führung. In der 80. und drittletzten Minute gab es eine „kalte Dusche“ für Stenum, denn Dean Hannawald gelang noch der Ausgleich. Malte Tönjes, der beim VfL mit Maurice Kulawiak ein Trainer-Duo bildet, sprach von „kleinen Unkonzentriertheiten“ und „verlorenen Zweikämpfen“. Ferner wird er auf der Homepage mit den Worten zitiert: „Dass wir am Ende nicht einfach mit einem dreckigen 1:0-Sieg nach Hause fahren, ist umso enttäuschender. Dadurch haben wir uns selber unter Druck gesetzt und müssen nun den Rest der Saison liefern.“

Nach 17 Spielen liegt Stenum mit 41 Punkten vor der JSG Emstek/Höltinghausen, die es in 15 Partien auf 35 Zähler gebracht hat, GVO Oldenburg (17/35) und dem VfL Wildeshausen (16/32) in Führung. Das nächste Spiel bestreiten die Stenumer am Samstag, 30. März, 13 Uhr, bei der JSG Apen.

JSG Harpstedt - JSG Apen 5:0 (2:0). Die JSG Harpstedt/Dünsen/Ippener verbesserte sich durch ihren achten Sieg auf Platz sieben. Gegen die JSG Apen/Gotano/Augustfehn, die mit lediglich drei Zählern auf der vorletzten Position zu finden ist, sorgten Thilo Schoppe (18.) und Jelko Meyer (32.) für die 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren innerhalb von lediglich 13 Minuten zum 5:0. Die Treffer gingen auf die Konten von Schoppe (54.), Nils Doehle (65.) und nochmals Schoppe (66.), der es auf zehn Saisontore gebracht hat.

Am Samstag, 30. März, erwarten die Harpstedter die SG Emstek/Höltinghausen. Die Begegnung beginnt um 12 Uhr.

C-Junioren

VfB Oldenburg - VfL Stenum 2:4 (1:2). Durch diesen Erfolg beim Tabellenzweiten sprang der VfL auf den dritten Platz. Er rangiert acht Punkte hinter dem VfB, weist jedoch zwei Spiele Rückstand auf. „Hut ab. Die Jungs haben ihre Sache gut gemacht und nicht unverdient gewonnen“, betonte Stenums Trainer Carsten Barm, der den Gegner zuvor beobachtet hatte.

In Oldenburg erwischte der VfL einen Start nach Wunsch, denn bereits in der zweiten Minute brachte Tom Niklaus seine Elf in Führung. Nach dem zweiten Treffer, der Jules Giron in der 26. Minute gelang, traf der Gastgeber durch Sinan Brüning (32.). „Das, was wir vorhatten, hat lange gut geklappt“, sagte Barm. Dem Gegentreffer sei ein „unnötiger Querschläger“ vorausgegangen.

Nach dem 2:2 durch Ben Wedler (41.) steckte der VfL nicht auf. „Die Jungs haben noch mal alles reingehauen“, lobte Barm. Der Lohn: Der drei Minuten zuvor eingewechselte Bjarne Schütt (57.) und Niklaus (59.) mit einem an Manuel Dreier verursachten Elfmeter trafen zum 2:4. Barm: „Wir haben fast alle Chancen genutzt und die Ausfälle gut weggesteckt. Das war eine tolle Mannschaftsleistung.“ Am Samstag, 15 Uhr, genießt der VfL gegen den FC Rastede Heimrecht.

C-Juniorinnen

1. FC Ohmstede - TSV Ganderkesee 1:3 (0:1). Dieses elfte Saisonspiel, das Trainer Uwe Saalfeld zuvor als „Standortbestimmung“ bezeichnet hatte, beendete der Tabellenzweite mit seinem zehnten Sieg. Der Kunstrasenplatz habe, so der Coach, für eine schwierige Aufgabe gesorgt, zumal eine gute Vorbereitung nicht möglich gewesen sei.

Gleichwohl gelang Liliana Koers Mitte der ersten Halbzeit die Führung des TSV. Helin Balikci und Sophie-Aimee Dobrin, die nach 55 Minuten zulangte, trugen sich ebenfalls in die Liste der Torschützinnen ein. „Danach haben wir nichts mehr anbrennen lassen“, sagte Saalfeld, der seinem Team angesichts der Voraussetzungen eine gute Leistung bescheinigte. Der TSV empfängt am Samstag, 11.30 Uhr, den TSV Leerhafe-Hovel.

TuS Büppel - VfL Stenum 21:0 (10:0). Dem Spitzenreiter gelang in diesem 70-minütigen Treffen zweier 9er-Teams ein Saison-Rekordsieg. Sophie Hoheisl erzielte für den TuS, der in Stenum mit 16:0 gewonnen hatte, sechs Treffer. Am Samstag stattet der FSV Jever dem Schlusslicht einen Besuch ab. Spielbeginn: 16.30 Uhr.