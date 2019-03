Ganderkesee. Christine Kittel schwimmt für den SV Ganderkesee 69 zu sieben Norddeutschen Meistertiteln und vier deutschen Jahresbestleitungen.

Langsam wird es unheimlich, was Christine Kittel so in die Becken dieser Republik zaubert. Neun Jahre lang hatte die Schwimmerin pausiert, nachdem sie als Rettungsschwimmerin einst mit der Nationalmannschaft Welt- und Europameisterin geworden war. Seit Dezember tritt sie wieder für den SV Ganderkesee 69 an – und ist aus dem Nichts an die nationale Spitze der Masters gestürmt. Zwei Titel bei der Deutschen Kurzbahnmeisterschaft waren erst der Anfang, bei der Norddeutschen Meisterschaft auf der langen Bahn in Braunschweig räumte die Kittel in der Altersklasse 30 nun sieben Goldmedaillen ab. Sie triumphierte über die 50, 100 und 200 Meter Freistil, 50 und 100 Meter Rücken, 100 Meter Schmetterling und 200 Meter Lagen. „Trotz der ungewohnten 50-Meter-Bahn hat sie alle Rennen gewonnen“, jubelte SVG-Schwimmwartin Anne Lintelmann.

Zeiten hätten für EM-Top-Ten gereicht

Ihre Leistungen waren fast schon selbstverständlich Ganderkeseer Vereinsrekorde über die 50-Meter-Bahn und bewegen sich teilweise in der internationalen Spitze. Mit ihrer deutschen Jahresbestzeit von 35,01 Sekunden über 50 Meter Rücken wäre sie bei der letzten Europameisterschaft 2018 in Slowenien zum Beispiel Sechste geworden, mit ihren Leistungen über 200 Meter Freistil, 200 Meter Lagen und 100 Meter Rücken wäre sie bei der EM immer noch unter den Top Ten gelandet – keine Deutsche ihrer Altersklasse war auf diesen Strecken 2019 schneller.

In Braunschweig, wo 580 Schwimmer aus 140 Vereinen und sieben Bundesländern dabei waren, war sie nicht allein für das Sammeln der Ganderkeseer Medaillen verantwortlich. Heike Wolters holte in der Altersklasse 55 Bronze über 200 und 800 Meter Freistil und wurde über 400 Meter Freistil, 100 und 200 Meter Rücken Vierte. „Unser Verein wurde hervorragend vertreten“, fand Lintelmann.