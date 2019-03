Delmenhorst. Der Hockey-Club Delmenhorst hat die Vakanzen im Vorstand während der Jahreshauptversammlung geschlossen.

Seit der 100-minütigen Jahreshauptversammlung steht ein neues Führungsteam an der Spitze des Hockey-Clubs Delmenhorst (HCD). Das Amt der 1. Vorsitzenden übernahm Dr. Stephanie Lersch. Sie wurde während der Tagung, die am Montagabend im Hotel Goldenstedt stattfand, ebenso einstimmig gewählt, wie die übrigen Vorständler. Lersch trat die Nachfolge von Carsten Schröder an, der den Posten während des letzten Jahres kommissarisch bekleidete.

Dr. Ronald Lüschen kandidierte nach 17 Jahren als 2. Vorsitzender nicht wieder. Er wurde mit einem Präsentkorb verabschiedet und betonte: „Die Arbeit war teilweise anstrengend, aber sie hat auch viel Spaß gemacht.“ Seine Nachfolge trat Wolfgang Lüschen an, der zuvor als Vorstand Finanzen fungierte. Dessen Aufgabengebiet übernahm Hendrik Schürmann. Werner Fleischer (Vorstand Erwachsenenhockey) und der für die Anlage an der Lethestraße verantwortliche Jörg Pleil wurden wiedergewählt. Den Bereich Marketing und Kommunikation teilten die Verantwortlichen auf. Thomas Hinz widmet sich der Pressearbeit und Frank Neubauer ist für Marketing und Sponsoring zuständig.

Kleines Minus in der Kasse

Lersch wurde als stellvertretende Leiterin der Jugendabteilung bestätigt. Rene Pawelski (stellvertretender Leiter Erwachsenenhockey), Andrea Knöbel (Vorstand Jugendhockey) und Schiedsrichter-Chef Thomas Snopienski komplettieren das Führungsteam.

Wolfgang Lüschen verwies in seinem Jahresbericht darauf, dass der Verein „viele Mitglieder“ verloren habe. Dem HCD gehörten am 1. Januar 268 Personen an. Das Minus gegenüber dem Vorjahr betrug 30 Mitglieder (10,07 Prozent). Seit Januar zeige der Pfeil aber wieder nach oben. Wolfgang Lüschen gab ferner bekannt, dass 2018 ein Minus in Höhe von rund 513 Euro zu Buche stehe.

Fleischer verwies in seinem Bericht auf „einige Lichtblicke“ und erinnerte besonders an den Aufstieg der Herren in die Oberliga. Lersch und Jugendkoordinator Nils Hübner gaben einen Überblick über den Nachwuchsbereich. Britta Kaiser und Horst Schweppe wurden für besonderes Engagement geehrt.