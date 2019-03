Hude. Der Reitclub Hude macht Verlust – und geht ein millionenschweres Großprojekt an. Die Reiter brauchen Platz und könnten sich an einem möglichen neuen Feriendorf beteiligen. Die Jahresbilanz leidet unter den schwachen Nennungszahlen.

50 der 287 Mitglieder waren zur Jahreshauptversammlung des Reitclubs Hude ins Vielstedter Bauernhaus gekommen – und sie hörten vom Vorsitzenden Oliver Fleddermann nicht nur Gutes. Der RCH steckt gerade in keiner leichten Phase, hat aber schon eine Idee für eine ziemlich große Lösung.

Vor allem die sinkenden Nennungszahlen bei den Turnieren im Vorjahr bereiten dem Vorstand Sorgen. Gut 40 Prozent weniger Nennungen gab es beim Ponyturnier zu vermelden, auch auf dem Sommerturnier wurde wesentlich weniger Nenngeld eingenommen – trotz der Ausrichtung der Kreismeisterschaften, die 2019 beim RV Hohenböken stattfinden. „Wir müssen versuchen, mehr Prüfungen anzubieten, die von den Reitern angenommen werden“, erklärte Fleddermann. Daher werden auch Springen der schweren Klasse S ausgeschrieben und für 2020 auch Ideen für Dressurküren der hohen Klassen geprüft.

Verluste im Stallbetrieb

Auch sonst war es ein finanziell schwieriges Jahr, in dem besonders die Verluste im Stallbetrieb schmerzten. Aktuell sind dauerhaft Boxen frei, obwohl für die Reiter zwei Hallen zur Verfügung stehen. „Wir sind uns aber bewusst, dass wir die Bedingungen für die Pferde weiter verbessern müssen“, sagte die zweite Vorsitzende Uta Spanka und wies darauf hin, dass aktuell keine stark nachgefragten Paddockboxen angeboten werden können. Dies unterstrich auch Kassenwartin Melanie Harms und führte noch größere Reparaturen und auch eine Verteuerung der Kosten der Mistabholung an, die am Jahresende insgesamt zu einem Verlust von knapp 9500 Euro geführt haben. „Zwar dürfen wir als Verein keine Gewinne erwirtschaften, dennoch ist so eine Bilanz nicht erstrebenswert,“ meinte sie.

Hallenbau in neuem Feriendorf?

Da die bestehende Reitanlage weiter Reparaturkosten verursachen wird und keine Erweiterungsmöglichkeiten gegeben sind, schaut der Verein nach anderen Möglichkeiten. Kontrovers diskutiert wurde dabei die Idee eines Investorenmodells, das ein Feriendorf mit Reitmöglichkeiten und Nähe zum Golfplatz umsetzen soll und auch schon bei der Gemeinde Hude angesprochen wurde. Dazu wird ein Betreiber gesucht, eine Machbarkeitsstudie ist auch geplant. Dort könnten ein Vereinsheim und eine neue Halle entstehen – die Gesamtkosten wären deutlich siebenstellig. Die Huder würden dann Teil einer Gesellschaft, die das Feriendorf betreibt.

Große Erfolge 2018

Zahlen und genaue Informationen sind für eine baldige außerordentliche Mitgliederversammlung geplant. „Wir sehen positiv nach vorn, denn wir haben Sponsoren gehalten und mit der GVO-Versicherung zusätzlich einen Dauersponsor gefunden“, so Fleddermann. Er und Uta Spanka wurden fast einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Christine Stolle und der erweiterte Vorstand führen ihre Posten mit einstimmiger Unterstützung weiter. Neuer Kassenprüfer neben Ahlke Schmerdtmann wurde Ulf Strothotte. „Wir werden alles versuchen, als Vorstand 2019 gut abzuliefern“, sagte Fleddermann.

Sportlich hatten die Huder das auch im vergangenen Jahr getan. Die Mannschaft siegte in der Landesmeisterschaft in der Wertung aller Disziplinen, die Dressurmannschaft wurde Kreismeister. Frederik Geue und Loort Fleddermann wurden für ihre Einzelplatzierungen in der Oldenburger Landesmeisterschaft geehrt, Jette Lakeberg für Platz vier bei den Deutschen Meisterschaften der Vielseitigkeit.