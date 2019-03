Delmenhorst. Die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV haben beim Tabellenzweiten verloren. Sie mussten sich den Weser Baskets Bremen mit 77:83 geschlagen geben.

Im vorletzten Punktspiel der Saison 2018/19 haben die Basketballer des Delmenhorst TV, Fünfter der Oberliga West, bei den Weser Baskets Bremen/Bremen 1860 ein 77:83 (42:41) kassiert. Der Gast hielt beim Tabellenzweiten lange gut mit, doch in der Schlussphase schwanden bei den „Devils“, denen aus verschiedenen Gründen lediglich neun Spieler zur Verfügung standen, die Kräfte. So kamen die Bremer im 17. Spiel zu ihrem 13. Sieg.

Delmenhorster TV liegt zur Halbzeit vorn

„Wir haben stark begonnen. In den ersten 15 Minuten lief es sehr gut und wir lagen mit 15 Punkten vorne“, berichtete DTV-Coach Stacy Sillektis, der als Spielertrainer fungierte. „Danach hat der Gegner auf Manndeckung umgestellt und wir fanden nicht mehr so gut ins Spiel.“ Nach dem ersten Viertel führten die Delmenhorster mit 24:16. Nach dem zweiten Durchgang lagen sie nur noch mit 42:41 vorne.

Im dritten Viertel, als beim DTV die Kräfte schwanden, übernahmen die Weser Baskets die Führung. In der Schlussphase erlaubten sich die „Devils“ viele Ballverluste. „Wir hätten ein, zwei Leute mehr sein müssen, dann wäre etwas möglich gewesen“, stellte Sillektis fest. Ein Erfolg hätte seiner Mannschaft aber nicht weitergeholfen: „Wir wären auch dann Fünfter. Aber natürlich macht ein Sieg mehr Spaß als eine Niederlage.“ Nach Ali Akkurt (21, vier Dreier) und Marc Polley (17) erzielte der Spielertrainer mit 16 die meisten Punkte. Die Bremer, bei denen Alireza Bashiri 15 Zähler gelangen, belegen mit nunmehr 26 Punkten hinter Meister BBC Osnabrück, bei dem optimale 34 Punkte zu Buche stehen, Platz zwei.

Saisonfinale gegen Spitzenreiter

Das letzte Spiel der Saison absolvieren die „Devils“ gegen Überflieger Osnabrück, auf dessen Konto sich 1780:950 Körbe befinden. Das Treffen sollte ursprünglich an diesem Sonntag in der Halle Am Stadtbad stattfinden. „Die Osnabrücker wollen aber nicht am Sonntag spielen“, teilt Sillektis mit. Die Delmenhorster seien mit Freitag oder Samstag als Spieltermin nicht einverstanden. So hat der Gastgeber dem Tabellenführer angeboten, die Partie am Donnerstag, 20.30 Uhr, auszutragen. Eine Antwort sollten die „Devils“ am Montagabend erhalten. Sillektis: „Schade. Ein Spiel am Sonntag wäre ein guter Abschluss gewesen.“