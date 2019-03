Neerstedt. Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt haben im Heimspiel gegen Werder Bremen II 32 Tore geworfen, so viele waren dem Aufsteiger in dieser Klasse noch nicht gelungen. Zum Sieg reichte das nicht, denn Werder traf 36 Mal.

Die 80 Zuschauer in der Halle am Sportplatz haben am Samstagabend zwar die sechste Niederlage des TV Neerstedt in den vergangenen sieben Spielen erlebt, durften aber dennoch zumindest eines mit nach Hause nehmen: Sie waren Augenzeugen des torreichsten Frauen-Oberligaspiels überhaupt auf Neerstedter Boden. Der Neuling verlor mit 32:36 (17:22) gegen Spitzenteam Werder Bremen II, führt die Gruppe der Abstiegskandidaten als Zehnter aber immer noch an. „Wir sind Aufsteiger und werden auch aus diesem Spiel etwas lernen“, sagte Trainer Maik Haverkamp.

TV Neerstedt gibt nie auf

Die 32 Treffer waren mit Abstand die meisten für Neerstedt in der Oberliga, doch zu Bonuspunkten reichte es nicht. Nach dem 11:11 in der 17. Minute warf Werder vier Tore in Folge; diesen Rückstand holte Neerstedt bis zum Schluss nicht mehr ein. Durch Agnieszka Blachas 19:22 kam in der 33. Minute noch einmal Hoffnung auf, danach gab es aber erneut vier Gegentore nacheinander. „Ich kann dem Team ein großes Lob aussprechen. Wir haben nie aufgegeben“, sagte Haverkamp. „Ärgerlich ist, dass wir die erkämpften Bälle vorne praktisch ohne Not wegwerfen.“