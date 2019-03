Hude. Die Bezirksliga-Fußballer des FC Hude kommen 2019 einfach nicht in Fahrt und verteilen auch noch Slapstick-Geschenke.

Die Bilanz des FC Hude 2019 ist wahrlich nicht zur Nachahmung empfohlen. Zweimal 0:3 lauteten die ersten beiden Ergebnisse in der Fußball-Bezirksliga, am Sonntag kam ein 1:5 (0:3) bei GVO Oldenburg hinzu, das Lars Möhlenbrock etwas ratlos zurückließ. „Bei uns klappen die einfachsten Dinge nicht“, sagte der Trainer. Zwei Slapstick-Gegentore in Oldenburg dienen als aktuelle Beispiele. Nachdem Maximilian Schmidt GVO in Führung gebracht hatte (21.), rutschte Hudes Torwart Timo Hertlein in der 28. Minute mit dem Ball am Fuß aus, was Andre Geiken zum 2:0 nutzte. Kurz vor dem Pausenpfiff fiel Verteidiger Baris Sarikaya bei einer Oldenburger Flanke hin, dieses Mal profitierte Patrick Janzen mit dem 3:0. „Solche Missgeschicke passieren uns gerade zu oft“, fand Möhlenbrock. Hude verkürzte in der 50. Minute durch Andy Brinkmann, Janzen (56.) und Philip Immerthal (65.) machten aber alles klar für die Gastgeber.