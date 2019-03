Delmenhorst. Der SV Tur Abdin Delmenhorst feierte beim Heidmühler FC souverän den ersten Erfolg unter Trainer Edgar Kary.

Nach seinem ersten Sieg als Fußball-Trainer konnte man Edgar Kary am Sonntag ganz sicher keinen Überschwang vorwerfen. Der Übungsleiter des SV Tur Abdin war nach dem 4:1 (1:1) beim Heidmühler FC in der Bezirksliga allerhöchstens minimal euphorisch, als er mitteilte: „Wir haben ganz ordentlich gespielt.“ Tatsächlich hatten die Delmenhorster über weite Strecken alles im Griff und feierten verdient den ersten Auswärtssieg seit fast einem halben Jahr. Johannes Artan sorgte in der 26. Minute mit einer Einzelleistung für die Gäste-Führung, die Habib Haliti zwei Minuten später per Freistoß ausglich. Nach dem Wechsel machte Tur Abdin Dampf und kam zu Toren durch Artan (52./80.) und Aho Hanno, alle gegen die offensiver werdende Heidmühler Abwehr gut herausgespielt. „Da haben wir vieles besser gemacht. Wenn sie einen Ball sehen, können die Jungs auch richtig laufen“, sagte Kary.