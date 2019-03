Hude. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben einen knappen Sieg gefeiert. Beim FC Schüttorf setzten sie sich mit 27:26 (14:14) durch.

Die personell gebeutelten Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg können doch noch gewinnen. Nach fünf Niederlagen aus den vergangenen sechs Spielen gewann das Team beim FC Schüttorf mit 27:26 (14:14), auch dank einiger Leihgaben aus der zweiten Mannschaft, die wegen einer kurzfristigen Absage frei hatte. „Wir dürfen nicht vergessen, dass uns nach wie vor viele Stammspielerinnen fehlen“, sagte HSG-Trainer Dean Schmidt.

Hude/Falkenburg verspielt Vorsprung

Hude kam sehr gut ins Spiel. Vor allem Mareike Zetzmann war in der ersten Halbzeit von den Gastgeberinnen nicht in den Griff zu bekommen. Allein sieben Treffer, davon fünf Feldtore, gingen in der ersten Hälfte auf ihr Konto. Die Gäste bestimmten bis wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff die Partie. Über 8:3 (13.) und 12:7 (22.) stand es vier Minuten vor Ende der ersten Halbzeit noch 14:10. Doch vor allem durch überhastete Würfe und überflüssige Ballverluste kamen die Gastgeberinnen heran. „Durch unnötige Fehler haben wir es spannend gemacht“, erläuterte Schmidt, der mit ansehen musste, wie der Vorsprung dahinschmolz und Schüttorf zum 14:14-Pausenstand kam.

Lisa-Marie Hillmer führt HSG zum Erfolg

Die zweite Halbzeit begann wie die erste. Hude nahm das Heft in die Hand und baute bis Mitte der zweiten Hälfte mit einem Treffer von Lisa-Marie Hillmer zum 25:20 den Vorsprung wieder auf fünf Tore aus. „Durch die Manndeckung gegen Mareike Zetzmann ergaben sich Freiräume, die vor allem Lisa-Marie Hillmer nutzen konnte“, so Schmidt. Er wechselte danach durch: „Es galt bei einigen, die ununterbrochen auf dem Feld standen, den Akku wieder aufzuladen.“ Schüttorf kam in der 57. Minute noch einmal bis auf ein Tor heran, doch die HSG rettete den Sieg.