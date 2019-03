Neerstedt. Der TV Neerstedt hat ersatzgeschwächt beim TV Langen mit 33:21 gewonnen. Trainer Björn Wolken half im Feld mit – und traf auch.

Sie haben zuletzt viel diskutiert beim TV Neerstedt über Einstellung und Loyalität; der Handball-Verbandsligist spielt für seine Verhältnisse ja eine mäßige Saison und verliert im Sommer zudem diverse Leistungsträger. Also nahm Trainer Björn Wolken das Schicksal am Samstagabend persönlich in die Hand, wenn auch nicht ganz freiwillig. Seiner Mannschaft standen im Auswärtsspiel beim TV Langen nur sieben Feldspieler zur Verfügung, also zog er sich zum zweiten Mal in dieser Saison selbst das Trikot über und traf sogar zum zwischenzeitlichen 7:4, was für ihn beim 33:21 (14:8) aber nur eine Randnotiz war. „So wie wir gespielt haben, verdient sich die ganze Mannschaft ein Sonderlob. Es war einfach eine klasse Leistung für den kleinen Kader“, fand der Coach.

Neerstedter legen in Abwehr den Grundstein zum Sieg

Die 33 Treffer waren die meisten Auswärtstore in dieser Saison, Wolken lobte aber auch „die ganz starke Defensive“, von der er im Mittelblock mit Julian Hoffmann auch ein Teil war, als „Grundstein zum Sieg“. Die abstiegsbedrohten Langener hatten keine Chance, nachdem Neerstedt von 3:3 auf 14:7 und nach dem Wechsel auf 20:10 davongezogen war. Die Neerstedter bleiben Dritter und sind eines von nur drei Teams mit einem positiven Torverhältnis. Die Aufstiegshoffnung ist dennoch vage. Platz zwei ist sieben Punkte weg. Dass es die laut Durchführungsbestimmungen für Verbandsliga-Dritte theoretisch mögliche Relegation gibt, ist höchst unwahrscheinlich.