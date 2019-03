Delmenhorst. Der 3:2-Sieg beim TV Baden II reicht den Volleyballern der VG Delmenhorst-Stenum dank überraschender Schützenhilfe des Oberliga-Letzten.

Volleyballer sind ein feierfreudiges und trinkfestes Völkchen, wie man in Delmenhorst jedes Jahr beim Pfingstturnier bewundern kann; die VG Delmenhorst-Stenum sparte sich ihre große Party aber noch auf. Am Samstagabend beschränkten sich die Männer des Oberligisten und ihre Trainerin Susanne Schalk auf ein bis zwei Biere in der Badener Lahofhalle und ein gemeinsames Essen – auch nach einem Samstag voller Volleyball-Wahnsinn war allen klar: Noch ist die Arbeit nicht getan.

Die Erleichterung war nach dem dramatisch abgewendeten direkten Abstieg aber spürbar. Mit 3:2 (31:29, 22:25, 23:25, 25:19, 15:10) gewann Delmenhorst-Stenum am letzten Spieltag unerwartet beim Titelanwärter TV Baden II, der dadurch die Meisterschaft verspielte. Die beiden Punkte reichten, um Relegationsplatz sieben zu verteidigen, weil Schlusslicht und Absteiger TV Bremen-Walle dem Delmenhorster Konkurrenten TG Wiesmoor beim 2:3 völlig überraschend einen Punkt abnahm – die VG blieb damit vor den vorher wie nachher punktgleichen Wiesmoorern, die in die Verbandsliga abstiegen. Delmenhorst-Stenum bekommt dagegen eine letzte Chance auf den Klassenerhalt. Am 6. oder 7. April steigt das Relegationsspiel bei Verbandsliga-Vizemeister VfL Lintorf II.

„Jungs haben unfassbar gekämpft“

Schalk war dem überstandenen Nervenkrimi gelöst wie selten in ihrer mehr als 15-jährigen Amtszeit. „Ich bin stolz, die Jungs haben unfassbar gekämpft. Es war ein Hammer-Samstag“, sagte die Trainerin. Schon der erste Durchgang bot Hochspannung, nach zwischenzeitlichem Sechs-Punkte-Rückstand und vergebenen Satzbällen auf beiden Seiten hatte die VG mit 31:29 die Nase vorn. Trotz einer starken Leistung und zwischenzeitlich deutlicher Führung gingen die Durchgänge zwei und drei mit 22:25 und 23:25 verloren – damit war die Maximalausbeute von drei Punkten futsch und die VG auf Schützenhilfe aus Bremen angewiesen.

Macht Schalk weiter?

Dass die auch kam – nachdem Bremen-Walle in den acht Spielen zuvor nie gepunktet und gegen Wiesmoor schon 0:2 zurückgelegen hatte – , sprach sich an der Seitenlinie herum, aber nicht bis zu Schalk. Ihre Mannschaft spielte weiter volles Risiko und erreichte mit einem 25:19 den Tiebreak, den sie auch noch mit 15:10 klar gewann. „Dann haben alle erfahren, dass es dank Walle gereicht hat. Das ist großartig“, jubelte die Trainerin. Sie will nun erst einmal die Relegation abwarten, bevor sie über eine Fortsetzung ihrer Amtszeit nachdenkt. „Die Tendenz geht zu Ja“, sagte sie. „Aber in dieser Saison ist auch vieles schlecht gelaufen. Wenn ich aufhöre, dann lieber nicht so.“