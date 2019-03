Delmenhorst. Beim 2:1-Sieg des TV Jahn Delmenhorst gegen VfL Jesteburg lief an Anna Mirbachs Ehrentag nicht alles zufriedenstellend. Dabei fing das Spiel für die Regionalliga-Fußballerin vielversprechend an.

Es hätte gestern ein rundum gelungener Geburtstag für Anna Mirbach werden können. Das zweite Spiel nach ihrem Comeback gewann die 31-Jährige mit den Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn 2:1 (2:0) gegen den VfL Jesteburg relativ ungefährdet. Dabei leitete sie ein Tor ein und bereitete den zweiten Treffer direkt vor. Bis zur 87. Minute sah es auch nach einer gelungenen Geburtstagspartie aus. Doch in jener Minute kam die bereits verwarnte Mirbach ein wenig zu spät in einen Zweikampf in der gegnerischen Hälfte. Das robuste aber nicht unfaire Einsteigen ahndete die Schiedsrichterin Tirza Mach mit der zweiten gelben Karte für das Geburtstagskind. Nach fast zwei Jahren wurde eine TVJ-Spielerin wieder des Platzes verwiesen.

Unzufriedener Meier

Aus disziplinarischer Sicht gibt die Ampelkarte Trainer Claus-Dieter Meier also keinen Grund zur Sorge. Sein Hauptaugenmerk galt den 92 Minuten, mit denen er nicht ganz zufrieden war. „In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gezeigt. In der zweiten Hälfte hätten wir das ein oder andere Tor mehr machen müssen. Wir sind noch nicht so souverän“, haderte er mit der Chancenverwertung.

Die war in der ersten Halbzeit nah am Optimum. Nach dem Ausrutscher von Jesteburgs Annalena Otto am Mittelkreis schaltete Mirbach am schnellsten und schickte Viven Endemann in die Tiefe. Die Torjägerin bewies Übersicht und legte den Ball vor der herausgeeilten Gästekeeperin Laura Jungblut quer auf Detken, die aus etwa elf Metern mühelos zum 1:0 (32. Minute) einschob. Auf dem seifigen Geläuf kam der TVJ vor den 47 Zuschauern besser zurecht als die Jesteburgerinnen. „Ich habe selten so ein schlechtes Spiel von meiner Mannschaft gesehen“, sagte Gästetrainerin Ina Heitmann. Der Ball lief bei den Gastgeberinnen flüssiger. So auch beim 2:0 in der 43. Spielminute. Mirbach spielte den Ball auf die schnelle Endemann, die den Ball vorbei an Jungblut ins Netz schoss.

VfL ohne Durchschlagskraft, TVJ ohne Abschlussglück

Nach der Pause ließen die Delmenhorsterinnen ein wenig nach. In der 52. Minute verkürzte die nach der Halbzeit eingewechselte Fabienne Stejskal auf 2:1. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, es mangelte ihnen an Durchschlagskraft. Auf der anderen Seite erspielte sich die Jahn-Frauen noch einige Chancen, liefen aber oftmals knapp ins Abseits oder ließen ihre Möglichkeiten gegen die zweitbeste Defensive der Liga (19 Gegentore) ungenutzt.

Jahn will und wird wohl in der Regionalliga bleiben

Grund zur Freude dürfte Anna Mirbach nach dem Schlusspfiff trotzdem gehabt haben. Mit 21 Punkten sollte der Klassenerhalt für den Vierten gesichert sein. Auch wenn Jahn am Ende der Saison den dritten Tabellenplatz belegen würde, der momentan zum Aufstieg reicht (das Spitzenduo will beziehungsweise darf nicht aufsteigen), werden die Delmenhorsterinnen in der Regionalliga bleiben. Wie Trainer Meier nach dem Spiel erklärte, habe der Verein aus organisatorischen Gründen nicht für die 2. Bundesliga gemeldet. Der Aufwand sei zu hoch, sagte Meier. Für seine Spielerinnen sei der Verzicht kein Problem.