Wollen sich in die Relegation schmettern: die Oberliga-Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum um Björn Schröder (rechts). Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst/Stenum. Die Oberliga-Volleyballer der VG Delmenhorst/Stenum, die an diesem Samstag beim TV Baden II antreten, peilen Rang sieben in der Abschlusstabelle 2018/19 an. Dann könnten sie sich in der Relegation den Klassenerhalt sichern.