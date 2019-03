Delmenhorst. Der Sportkeglerverein Delmenhorst freut sich über das gute Abschneiden seiner Aktiven bei den Bezirksmeisterschaften 2019: Elf von ihnen qualifizierten sich für die Landestitelkämpfe.

Elf Aktive haben sich für die Landesmeisterschaft qualifiziert. Neben vier Siegen standen vier Vizemeisterschaften, zwei dritte Ränge und ein vierter Platz auf der Erfolgsliste. Der Sportkeglerverein (SKV) Delmenhorst und Umgebung freute ich nach Beendigung der Titelkämpfe auf Bezirksebene, die auf der Anlage des Hotels Goldenstedt stattfanden, über eine hervorragende Bilanz. „Mit diesem Ergebnis haben wir nicht gerechnet“, unterstrich Vorsitzender Holger Kaminski.

Unerwartete Erfolge

An der Urselstraße stehen den Keglern nur noch acht anstelle der ursprünglich 20 Bahnen zur Verfügung. „Nach dem Umbau gibt es eine neue Technik. Dadurch entstand für uns kein Heimvorteil und wir sind nicht mit allzu großen Erwartungen gestartet. Umso erfreulicher ist es, dass so viele unserer Kegler zur LM fahren“, sagte Kaminski, der sich zudem über den reibungslosen Verlauf freute.

Bei den Damen qualifizierten sich die Delmenhorsterinnen Tanja Linke (mit 862 Holz Bezirksbeste), Jana Behrens, mit 861 Holz Zweite, und Meike Märtens, mit 857 Holz Vierte, für die Landesmeisterschaften, die am 27. und 28. April in Uelzen auf dem Plan stehen. Marianne Lübbering (849) siegte bei den Damen C vor Karin Breckling (848), Beide haben mit diesen Platzierungen die Fahrkarten nach Uelzen gelöst.

Bei den Herren A landeten Detlef Sietas, der es auf 869 Holz brachte, und Stefan Busch (868) auf den Plätzen zwei und drei. Sie gehen ebenso wie Rolf-Dieter Rimasch, der sich bei den Herren B mit 876 Holz den Titel sicherte, auf Landesebene an den Start. Dirk Breckling, der 860 Holz erzielte, Günter Biermann (ebenfalls 860) und Hans-Jürgen Wulferding (856) bescherten den Hausherren bei den Herren C einen Dreifach-Sieg. Sie komplettieren das Aufgebot der Uelzen-Fahrer. Bereits einen Monat vor den Auftritten der Solisten hatten drei Doppel (Damen, Herren, Mixed) und zwei Teams (Herren A und B) den Sprung zur Landesmeisterschaft bewältigt.

Auch sie starteten auf der Anlage des Hotels Goldenstedt, auf der nach Angaben von Kaminski in Zukunft keine Titelwettkämpfe auf Landesebene oder deutsche Meisterschaften mehr stattfinden können. „Hierfür sind Zwölf-Bahnen-Anlagen vorgeschrieben“, sagt er.

SKV Delmenhorst bestätigt Vorstand im Amt

Während der Jahreshauptversammlung der Sportkegler wurde Kaminski ebenso wie Regina Glawon (Stellvertreterin) und Wolfgang Glawon (Geschäftsführer) wiedergewählt. Neue Sportwartin ist Karin Hilgemeier (zuvor Nils Dittmar, der aus beruflichen Gründen nicht wieder kandidierte). „Nachdem der Verband die Abgaben erhöht hatte, wird es auch bei uns in den nächsten Jahren zu Beitragserhöhungen kommen“, teilte Kaminski mit.