Neerstedt. Björn Wolken, Trainer des Handball-Verbandsligisten TV Neerstedt, appelliert vor dem Spiel beim abstiegsbedrohten TV Langen an die Moral seiner Mannschaft. Für den Gegner geht es um wichtige Punkte.

Für die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt ist das Rennen um den Aufstieg gelaufen. Ihr Gegner am Samstag, der TV Langen, hingegen muss um den Klassenerhalt bangen: Eine gefährliche Mischung findet auch Neerstedts Trainer Björn Wolken: „Ich hätte nicht gedacht, dass die Saison so einen Verlauf nimmt. Ich kann nur hoffen, dass die Jungs in Langen mit der richtigen Einstellung ins Rennen gehen.“

Kellerkind ist auf Punkte angewiesen

Das Hinspiel gewann der TVN noch locker mit 29:20. Am Samstag, 16. März, 19 Uhr in Langen, muss der Tabellendritte (24:14 Punkte) mit Philipp Hollmann (berufsbedingt) und Erik Hübner (Urlaub) auf zwei wichtige Spieler verzichten. Für die Langener, die seit Ende Dezember nicht gepunktet haben, geht es um wichtige Zähler gegen den Abstieg. Nur vier Punkte Vorsprung hat der Gastgeber auf den ersten Abstiegsplatz.