Stenum. Die Badminton-Abteilung des VfL Stenum richtet an diesem Sonntag, 17. März, in der Halle Altengraben ein Jugend-Ranglistentunier aus.

Die Premiere im vergangenen Jahr war ein Erfolg, also entschloss sich die Badmintom-Abteilung des VfL Stenum zu einer Neuauflage. An diesem Sonntag, 17. März 2019, ist es soweit: Sie richtet ein C-Ranglistenturnier des Niedersächsischen Badminton-Verbands für Jugendliche (U11 bis U19) aus. Es beginnt um 9 Uhr in der Halle Altengraben (Zur Ollen 30). 135 Teilnehmer aus 18 Vereinen haben angemeldet, berichtet VfL-Trainer Marco Walter. „Das sind circa 40 mehr als letztes Jahr“, freut er sich.