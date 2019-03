Hude. Für die Verbandsliga-Tischtennisspieler des TV Hude steht im Kampf um die Vizemeisterschaft ein entscheidendes Wochenende an. Der Tabellendritte bestreitet die gleich zwei Topspiele. Die Zweitvertretung der Huder tritt ebenfalls in einem pikanten Derby an.

Im Klosterort halten die Spieler und die Fangemeinde vor dem großen Doppelspieltag des Tischtennis-Verbandsligisten TV Hude gespannt den Atem an. Das Vorgeplänkel in Form von leichten Siegen gegen harmlose Gegner ist vorbei. Nun geht es gegen die Schwergewichte der Liga Oldenburger TB und TSV Lunestedt II ums Eingemachte. Dabei richten sich die Blicke der Spieler hauptsächlich auf das vorweggenommene Endspiel um Platz zwei gegen Lunestedt am Sonntag. Gegen den Meisterschaftsaspiranten OTB verfügen beide Huder Riegen nur über eine Außenseiterchance.

Oldenburger TB – TV Hude I (Freitag, 15. März, 20 Uhr): Für die Huder, mit 19:5 Punkten Dritter, erscheint ein Erfolg unwahrscheinlich, wenn der haushohe Favorit aus Oldenburg (24:2 Punkte) wie beim 9:1-Hinspielsieg all seine Topleute aufbietet. Allerdings ist der OTB nicht vollkommen unantastbar, was die beiden 8:8-Unentschieden gegen Hude II und Lunestedt gezeigt haben. Das Ziel der Huder ist es, sich in der Halle an der Haareneschstraße besser zu verkaufen als im Hinspiel.

TV Hude I – TSV Lunestedt II (Sonntag, 17. März, 12 Uhr/Mehrzweckhalle am Huder Bach): Sollten die Huder erwartungsgemäß die Punkte in Oldenburg abgeben, würden sie mit 19:7 Zählern nach Minuspunkten zum TSV Lunestedt (22:8) sehr dicht aufschließen. Jedem der zwölf Protagonisten ist deswegen bewusst: Das Ergebnis des „Endspiels um Platz zwei“ wird bis zum Saisonende die weitere Richtung vorgeben. Ziel der Hausherren muss es sein, den kleinen Vorsprung zu verteidigen.

„Am Sonntag benötigen wir die Unterstützung eines jeden Fans“, startet Hudes Felix Lingenau einen Aufruf. „Die ausgeglichene Mannschaft unserer Gäste wird für uns schwer zu knacken sein. Und im oberen Paarkreuz verfügt Lunestedt über zwei starke Cracks mit Regionalligaerfahrung.“ Dennoch glauben Lingenau und seine Mitstreiter, dass sie anders als bei ihrer 7:9-Hinspielpleite, das Spitzenteam aus Lunestedt am Sonntag bezwingen können.

TV Hude II – Oldenburger TB (Samstag, 16. März, 16 Uhr/Jahnhalle am Huder Bach): Die Huder Zweitvertretung ist voll fokussiert auf den Abstiegskampf. Zuletzt strich sie drei wichtige Zähler ein. Das ganz große Saisonhighlight der Mannschaft war bisher die 8:8-Sensation gegen den OTB im Hinspiel. Dort nutzen sie Ausfälle beim Gegner perfekt aus. Im Rückspiel dürften die Oldenburger eine Wiedergutmachung anstreben. Die Underdogs aus Hude hingegen können wieder ohne jeden Druck aufschlagen.