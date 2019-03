Stenum. In der 1. Fußball-Kreisklasse hat der VfL Stenum II eine gute Hinrunde gespielt. Doch nach der Winterpause herrscht beim Tabellendritten Krisenstimmung.

Uwe Hammes, Trainer des Fußball-Kreisklassisten VfL Stenum, ist aktuell nicht der allergrößte Fan seiner Mannschaft. „Wir hatten eine grottenschlechte Vorbereitung, das ist eine einzige Katastrophe“, lautet seine Wasserstandsmeldung vor dem ersten Spiel nach der Winterpause. Beim Neunten der Liga, TV Munderloh II, startet der eigentlich favorisierte VfL heute um 19.30 Uhr, in den zweiten Saisonteil – vorausgesetzt, die Witterung spielt mit. Nach 17 Spielen steht die Stenumer Reserve mit 34 Punkten und 47:25 Toren auf dem dritten Platz und besitzt noch Chancen auf den Aufstieg. Doch Hammes sieht unter den gegebenen Umständen seine Mannschaft heute als Außenseiter: „Alles andere als eine Niederlage am Freitagabend wäre für mich eine Überraschung.“

Trauriger Tiefpunkt gegen die A-Jugend

Der Frust sitzt tief beim Trainer. Die derzeitige Einstellung seiner Spieler zum Fußball kritisiert er deutlich: „Unser Kader besteht aus 20 bis 22 Spielern und ich muss mich schon darüber freuen, wenn ich mal acht Leute beim Training habe. Der Rest fehlt einfach aus allen möglichen Gründen, sei es nun Studium, Beruf oder Freundin oder sonst was. Viele habe ich sogar seit dem letzten Saisonspiel im November nicht mehr gesehen.“ Der traurige Tiefpunkt der Vorbereitung war aus seiner Sicht das Testspiel gegen die A-Junioren des Vereins. Gegen den Nachwuchs, der in der Fußball-Bezirksliga um den Aufstieg in die Landesliga spielt, kassierte die Reserve eine 0:6-Klatsche. „Unsere A-Jugend ist zwar gut, aber eigentlich müssen wir als Herrenmannschaft gegen eine Jugendmannschaft bestehen. Ich bin im Moment mächtig bedient“, sagt Hammes.

Gute Position im Aufstiegsrennen

Dabei sieht die sportliche Perspektive vielversprechend aus. Nach mehreren Saisons, die für die Stenumer im Tabellenmittelfeld endeten, spielt der VfL in dieser Saison um den Aufstieg in die Kreisliga mit. Bei einem Spiel mehr beträgt der Rückstand auf den Zweiten, KSV Hicretspor, fünf Punkte. Doch nun er befürchtet Hammes, dass „die Jungs alles wieder einreißen, was wir uns in der Hinrunde aufgebaut haben.“

Hammes nimmt es mit Humor

Der Trainer hofft auf eine Wende zum Guten. Mit fast unverändertem Personal geht der VfL II in die Restsaison. Die Reserve verzeichnet mit Fiete Reuter (Studium) einen Abgang und mit Torwart Janik Heuer (DTB) einen Rückkehrer. „Vorbereitungen sind ja auch nur Schall und Rauch und die Jungs liefern bestimmt wieder ab, wenn es darauf ankommt.“ Und dann kann sich Hammes ein Grinsen nicht verkneifen: „Naja, wir werden sehen, vielleicht wollten die mich auch einfach nur ärgern.“