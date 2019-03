er/dn Delmenhorst/Landkreis. Ein Stenumer trifft Bibiana Steinhaus, eine Ganderkeseerin zum 16. Mal und Jörg Butt erst im Neunmeterschießen – die Randnotizen aus der Fußball-Szene.

Klaus Panzram geehrt. Im Rahmen eines „Dankeschön-Wochenendes“ hat der Niedersächsische Fußballverband im Barsinghäuser Sporthotel Fuchsbachtal fünf Frauen und 32 Männer geehrt, die sich in besonderen Maße ehrenamtlich engagieren. Zu ihnen gehörte auch Stenums Obmann Klaus Panzram als Vertreter des Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst. „Seit Jahren, teilweise Jahrzehnten, leisten Sie im ehrenamtlichen Bereich Herausragendes“, lobte Günter Distalrath, Präsident des NFV, die Geehrten. Beim Spiel Hannover 96 gegen Bayer Leverkusen (2:3) wurden die Gäste von 96-Präsident Martin Kind und Stadionchef Thorsten Meier begrüßt. Ferner traf die Delegation auch auf Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus.

Neuer Termin für Stenums B-Junioren. Für das Spiel der B-Junioren des VfL Stenum gegen die JSG Essen/Bevern/Bunnen gibt es einen neuen Termin. Der Spitzenreiter der Bezirksliga empfängt die JSG am Dienstag, 14. Mai, 19.30 Uhr.

Gelungener Einstand. Pia Siegel, Neuzugang der Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn, hinterließ beim 1:2 gegen Spitzenreiter SV Henstedt-Ulzburg einen guten Eindruck. Die 19-Jährige spielte im Mittelfeld und steigerte sich im Verlaufe der Begegnung deutlich. Sie kam vom Zweitliga-Neunten BV Cloppenburg, für den sie in dieser Saison fünf Punktspiele bestritt.

Sophie-Aimee Dobrin erobert Platz zwei. Beim 3:1 der C-Juniorinnen des TSV Ganderkesee gegen die TSG 07 Burg Gretesch erzielte Sophie-Aimee Dobrin zwei Treffer für den hiesigen Bezirksliga-Zweiten. In der Liste der Torjägerinnen machte sie Boden gut und belegt mit nunmehr 16 Treffern den zweiten Rang. Position eins nimmt die 18-mal erfolgreiche Marleen Luisa Harbers ein, die für Spitzenreiter TuS Büppel spielt.

Auswahl mit Hanne Chudaska. Bei einem Vierländerturnier in Bad Blankenburg belegte die U14-Auswahl des Niedersächsischen Fußballverbandes den zweiten Platz. Zum Aufgebot, in dem Spielerinnen der Jahrgänge 2005 und 2006 standen, gehörte Hanne Chudaska, die das Trikot des Harpstedter TB trägt. Das Team des NFV spielte gegen die Gastgeberinnen aus Thüringen 3:3, behauptete sich gegen Sachsen mit 3:0 und verlor gegen Turniersieger Hessen mit 1:2. Das Kräftemessen in Bad Blankenburg diente der Vorbereitung auf das norddeutsche Turnier, das vom 3. bis 5. Mai in Bad Malente auf dem Programm steht, sowie den Länderpokal des DFB (29. Mai bis 2. Juni in Duisburg-Wedau).

SG Döhlen/Großenkneten bricht den Bann. 14 Jahre lang hatte es nie eine Ü40-Mannschaft aus dem Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst unter die besten 16 bei der Niedersachsenmeisterschaft geschafft – bis zum Wochenende. Die SG Döhlen/Großenkneten um Ex-Nationalkeeper Jörg Butt wurde bei dem Turnier in Goldenstedt und Barnstorf sensationell Dritter und schaltete im Achtelfinale des VfL Wolfsburg und im Viertelfinale RW Damme aus. Der einstige Elferspezialist Butt vergab gegen Wolfsburg in der regulären Spielzeit einen Neunmeter, besiegelte dann aber im Neunmeterschießen das Wolfsburger Aus. Nach dem 0:1 im Halbfinale gegen den späteren Sieger Barnstorfer SV folgte ein 5:4 nach Neunmeterschießen gegen Hannover 96.

Und zu guter Letzt. In der Bezirksliga-Torjägerliste der B-Junioren belegen Spieler des Spitzenreiters VfL Stenum die ersten drei Ränge. Es führt Niklas Brill mit 21 Treffern vor Sascha Leichsenring (19) und Nils Greulich (18), der beim 11:0 gegen den TV Jahn fünfmal zulangte. Erster Verfolger des Trios ist Tom Westerkamp von der JSG Emstek/Höltinghausen (15).