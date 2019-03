Ganderkesee/Delmenhorst/Osnabrück. Bei den übervollen Bezirksmeisterschaften in Osnabrück räumen die Schwimmer aus Ganderkesee und Delmenhorst ab.

Man weiß nicht genau, wo man anfangen soll, wenn man die Dimensionen der Schwimm-Bezirksmeisterschaften begreiflich machen will, die am Wochenende im Osnabrücker Nettebad stattfanden. Vielleicht ist eine Zahl dafür aber doch besonders geeignet, auf die man nicht sofort kommen würde: 223 Seiten ist das Protokoll dieser Veranstaltung lang, bei der 492 Schwimmer aus 48 Vereinen insgesamt 2412 Starts absolvierten. Zum Glück für alle Beteiligten werden diese Protokolle heutzutage nicht mehr handschriftlich erstellt.

Christoph Lüdeke mit zwei Siegen

Der SV Ganderkesee konnte sich mit seiner fünf Athleten starken Delegation da ganz verloren fühlen, das kleine Team holte aber das Beste aus den Wettkämpfen heraus. Mit Rückenspezialist Christoph Lüdeke wurde der älteste Ganderkeseer über die 100 und 200 Meter jeweils Bezirksmeister im Jahrgang 2000, über 50 Meter gab es Silber. Justin Schürmann gewann über die 100 Meter Schmetterling Silber und über 200 Meter Rücken Bronze im Jahrgang 2003. Isabell Scheitz, Henrik Mohr und Nelly Tobies erreichten neue Bestzeiten. „Fünf Medaillen und viele gute Platzierungen, das war unsere Ausbeute“, berichtet Schwimmwartin Anne Lintelmann.

112 Medaillen für Delmenhorst

Ganz vorne im Medaillenspiegel war Nachbar Delmenhorster SV mit seinen 38 Schwimmern dabei – sage und schreibe 112 Mal gab es Edelmetall zu bejubeln, 56 Mal in Gold. Das reichte unter allen Teams zu Rang drei – die SG Region Oldenburg gewann allein 74 Mal Gold. Die Delmenhorster waren aber trotzdem Spitze, die sieben Siege in der offenen Wertung aller Jahrgänge blieben unerreicht. Mara Anders holte sich gleich drei Bezirksmeistertitel (und fünf weitere in ihrem Jahrgang 2002), Charleen Kölling zwei, Lena Anders und David Zeiser jeweils einen. Dazu gab es Gold in den Frauen-Staffeln über 4x100 Meter Freistil und 4x100 Meter Lagen. 13 weitere Delmenhorster gewannen ihre Jahrgänge: Leonel Fischer, Ilja Kari, Jonas Sander, Dominik Sartison Daniel Scharf, Anna Blum, Emma Kämpfe, Taje Kölling, Hanna Lemmermann, Mira Meyer-Herksen, Alida Möhlenhort, Celine Rüdebusch und die achtfache Siegerin Lea Sophie Baechler.