Delmenhorst. Schon jetzt zeichnet sich ab: Die 16. Auflage des 24-Stunden-Laufs auf der Delmenhorster Burginsel wird erneut ein Mammut-Event.

Wer den 24-Stunden-Lauf auf der Delmenhorster Burginsel mal selbst von Anfang bis Ende erlebt – oder vielmehr durchlitten – hat, wird vermutlich verstehen, wovon Dieter Meyer kürzlich gesprochen hat. Der Pressewart des ausrichtenden Laufclubs 93 nannte seine eigene Veranstaltung eine „Grenzerfahrung“ – aber eine, die jeder Delmenhorster mal gemacht haben sollte. „In diesen 24 Stunden“, sagte Meyer, „lernt man eine Menge über sich selbst.“

Tatsächlich gehört der Burginsellauf, der am 22. und 23. Juni zum 16. Mal stattfindet, zu den bekanntesten und anstrengendsten Ereignissen in der Stadt. Im vergangenen Jahr stellten sich knapp 900 Teilnehmer der Herausforderung, 190 davon zogen die 24 Stunden über den 1205 Meter langen Rundkurs als Einzelläufer durch, der Rest verteilte sich auf 56 mehr oder weniger große Mannschaften. Am Streckenrand stehen zu den Stoßzeiten mehrere hundert Zuschauern. Damit ist das Event einer der größten Läufe dieser Art in Europa und „eine der erfolgreichsten Sportveranstaltungen in Delmenhorst“, wie Meyer feststellt.

Schon 42 Teams angemeldet

Etwas mehr als drei Monate vor dem Start sieht es schon wieder gut aus mit einem möglichen neuen Teilnehmerrekord. 172 Einzelläufer und 42 Mannschaften sind angemeldet – darunter zwei, die es als Nordic Walker versuchen. „Die Teams sorgen für die Festival-Atmosphäre auf dem Gelände“, sagt Meyer. Auch Mehrfach-Champion TSV Neuenwalde and Friends ist wieder dabei – dieses Mal aufgeteilt in Frauen und Männer. Allerdings kommen die meisten Mannschaften aus Betrieben oder Freundeskreisen, Laufclubs sind schwer zu überzeugen. „Es ist eine spezielle Art des Laufens, diese Abwechslung aus Anstrengung und langer Entspannung“, erklärt Meyer.

Dieter Baumann tritt am Freitagabend auf

Für die meisten ist der Rahmen ohnehin fast wichtiger als der Sport. Es gibt ein buntes Bühnenprogramm und Musik am Feuer. Am Freitagabend wird – anlässlich des zehnten Geburtstags des Lauftreffs der Lebenshilfe Delmenhorst – der ehemalige Olympiasieger und Kabarettist Dieter Baumann in der Markthalle auftreten. Die Drei-Stunden-Läufe der Schüler sind dann am Samstagmittag ebenso in die Veranstaltung eingebettet wie der neunte Lauf der Lebenshilfe, bei dem gemischte Fünferteams starten – dort steht der Teilnahmerekord mit 56 Läufern schon fest. Ein Feuerwerk gibt es aus Naturschutzgründen dieses Mal nicht.