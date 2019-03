Bremen. Die Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst haben ein kurzfristig vereinbartes Testspiel beim Bremen-Ligisten SG Aumund-Vegesack mit 7:3 gewonnen.

Olaf Blancke war vor allem froh, dass der Ball rollte. „Es war wichtig, dass wir mal wieder Fußball gespielt haben“, sagte der Trainer des Oberligisten SV Atlas Delmenhorst am Dienstagabend nach einer kurzfristig, erst am selben Tag, angesetzten Testpartie bei der SG Aumund-Vegesack, dem Tabellenneunten der Bremen-Liga. „Wir sind dankbar, dass wir hier sein konnten“, ergänzte Blancke nach den 90 Spielminuten auf dem Kunstrasen. Den hatte seine Mannschaft mit einem 7:3 (6:1)-Sieg verlassen.

Marco Prießner (6., 27.), Tom Schmidt (14.), Thade Hein (28.), Aladji Barrie (36.) und Oliver Rauh trafen für die Delmenhorster. Das zwischenzeitliche 3:0 resultierte aus einem Eigentor von Abdulla Basdas (25.). Für die Bremer trafen Mirko-Alexander Jankowski (42., 72.) und Basdas (73.).

Zehn Atlas-Spieler fehlen

Die Delmenhorster wollten Spielpraxis sammeln, nachdem ihr Punktspiel beim MTV Wolfenbüttel am vergangenen Sonntag wegen eines nach starken Regenfällen unbespielbaren Rasenplatzes abgesagt worden war. Und auch die Trainingsbedingungen sind angesichts des Wetters nicht optimal, da die Nebenplätze des Stadions, auf denen es Flutlicht gibt, gesperrt sind. Das Einspielen auf das für Sonntag, 15 Uhr, angesetzte Oberliga-Heimspiel gegen den TB Uphusen gelang den Delmenhorstern jedoch nur bedingt. Schuld war Personalmangel. Zehn Spieler aus dem SVA-Kader fehlten. Dennoch spielten die Delmenhorster stark, spielten sich die sechs Tore bis zur 36. Minute glänzend heraus. In der zweiten Halbzeit, in deren Verlauf Regen und Wind immer stärker wurden, verlor das Atlas-Team den Faden. Das sei allerdings auch den vielen Umstellungen geschuldet, erklärte Blancke: „Wir konnten nur noch offensiv wechseln.“ So spielten nach der Pause einige Delmenhorster auf völlig ungewohnten Positionen.

Marvin Osei, der sich in der Winterpause verletzt hatte, war in Bremen auf Platz zurückgekehrt. Allerdings plagten Blancke nach der Partie neue Sorgen. Barrie und Steven Müller-Rautenberg verließen angeschlagen den Platz.