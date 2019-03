Delmenhorst. Die Herren II des TC Blau-Weiß Delmenhorst trotzen Vizemeister Club zur Vahr II 3:3 ab. Die Sommer-Punktspielserie beginnt am 1. Mai – mit 17 Blau-Weiß-Teams.

Die Tennisteams haben ihre letzten Punktspiele beendet. Im Gegensatz zu den meisten Mannschaften, die alle Aufgaben bereits erledigt hatten, befanden sich noch zwei Vertretungen des TC Blau-Weiß Delmenhorst im Einsatz – mit Erfolg: Die Herren II trotzten Bezirksliga-Vizemeister Club zur Vahr ein 3:3 ab und in der Regionsliga bezwangen die Damen II den Wihlhelmshavener THC mit 4:2.

Bezirksliga

BWD-Herren II - Club zur Vahr II 3:3. BWD II durchkreuzte die Titelpläne des Nachbarn. Nach den Einzeln lag der Gastgeber mit 1:3 zurück. Erik Holzer gewann mit 3:6, 7:5 und 10:2. Im Doppel siegten Alexander Ließ/Holzer mit 4:6, 6:3 und 10:8. Jan Lintelmann/Tim Niklas Tilbürger freuten sich über ein 1:6, 6:3 und 10:8. Sportwart Carsten Glander: „Die Herren II haben ihr Ziel erreicht.“

Regionsliga

BWD-Damen II - Wilhelmshavener THC 4:2. Der WTHC trat mit nur drei Spielerinnen an. In den Einzeln siegten bei den Gastgeberinnen Alyssa Serin und Jessica Hoeg (mit 6:4, 0:6, 10:7). Charlotte Pieruschka hatte ebenso das Nachsehen wie das Doppel Hoeg/Pieruschka, Grewing und Serin/Grewing punkteten kampflos. Glander: „Für die Damen II ging es darum, Erfahrungen zu sammeln.“

Die ersten Begegnungen der Sommerrunde stehen bereits am Mittwoch, 1. Mai, ab 11 Uhr auf dem Programm. So erwartet die Herrenmannschaft 55 des TC Blau-Weiß, die der Nordliga angehört, den TC Schwülper. Weitere Gegner sind TV Oyten, ŠuS Waldenau, SC Condor Hamburg und Buxtehudeer TC. Der erste Absteiger steht bereits fest: Der SC Victoria Hamburg hat sein Herrenteam 55 zurückgezogen.

Die blau-weißen Delmenhorster schicken 17 Vertretungen, darunter acht Jugendmannschaften, in die Sommer-Punktspiele. Der TV Hude ist mit 15 Teams dabei. Zu ihnen gehören die Damen 50, die ihre Begegnungen in der Nordliga bestreiten. In neun Spielklassen taucht der Name Delmenhorster TC auf. Der DLW-Sportverein Delmenhorst und der TV Bookholzberg haben jeweils zwei Mannschaften gemeldet.