Delmenhorst Die Mannschaften des Hockey-Clubs Delmenhorst belegen beim 106. Hallenturnier zwei erste und zwei zweite Plätze. Die Mädchen C und D des HC Delmenhorst lassen die Konkurrenz hinter sich. Cheforganisator Jannik Pleil zeigt sich mit dem Verlauf sehr zufrieden.

Die Vertretungen des Gastgebers haben beim 106. Jugend-Hallenturniers des Hockey-Clubs Delmenhorst mächtig aufgetrumpft. Die Mädchen C und D des HCD freuten sich über Siege. Die Knaben C und D belegten zweite Plätze. „Wir sind natürlich sehr zufrieden“, betonte Jannik Pleil, der dem Jugendausschuss angehört. Der 21-Jährige, der erstmals an der Spitze des Organisationsstabes stand, zeigte sich auch mit dem Verlauf des Events zufrieden. Pleil und dessen Mitstreiter heimsten in der gut besuchten Halle Am Wehrhahn einmal mehr viel Lob ein.

Die Mädchen C des HCD behaupteten sich im Finale mit 3:2 gegen die SG Rotation Prenzlauer Berg. Die Zehlendorfer Wespen und der DHC Hannover landeten auf den Positionen drei und vier. Im entscheidenden Treffen der D-Mädchen setzte sich Delmenhorst mit 3:0 gegen den TuS Lichterfelde durch. Prenzlauer Berg, Club zur Vahr und Hannover nahmen die Ränge drei bis fünf ein.

Übernachtungen bei Gastfamilien

Bei den Knaben C mussten die Gastgeber den Vertretern des HC Essen 99, von deren Auftritten sich Pleil beeindruckt zeigte, den Vortritt lassen. Bei den C-Jungs setzte sich der Gast gegen den HCD mit 5:1 durch, bei den D-Knaben hieß es 11:0. Dritter wurden Hannover bzw. der Club zur Vahr.

Spielerinnen der Zehlendorfer Wespen und des TuS Lichterfelde übernachteten bei Gastfamilien. „Bei diesen Besuchen entstehen neue Freundschaften“, sagte Pleil, der für die Knaben A bis C und das Torwarttraining zuständig ist. Neben diesen Kontakten legen die HCDer noch auf etwas anderes wert: „Die Mischung aus Spaß und Ehrgeiz muss stimmen.“ Pleils Dank galt den HCD-Betreuerinnen Yvonne Hinz, Janina Flocke, Inga Heinrich und Annett Bier sowie den Eltern, die ebenfalls viel Arbeit leisten.

Erste Hockey-Erfahrungen können Kinder bei einem Schnuppertraining sammeln. Es findet dienstags von 16 bis 17 Uhr auf der Anlage an der Lethestraße statt.