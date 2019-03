Delmenhorst. Der mit ehemaligen Bundesligaspielern besetzte VfL Fredenbeck III zeigt der HSG Delmenhorst II in der Handball-Landesliga die Grenzen auf.

Die zweite Männermannschaft der HSG Delmenhorst ist in erster Linie als Talentschmiede gedacht; dass man in der Handball-Landesliga Bremen in dieser Saison ziemlich graues Mittelmaß ist, dürfte daher erst einmal niemanden stören. Die Delmenhorster haben als Achter acht Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz und damit die nötige Ruhe bei der Arbeit.

Dass es am 18. Spieltag schon die fünfte Heimniederlage setzte, dürfte Trainer Adrian Hoppe dennoch genervt haben. Allerdings musste er die erwartete Überlegenheit des prominenten Gegners anerkennen. Das 30:35 (15:18) gegen den mit Ex-Profis besetzten VfL Fredenbeck III, der damit die Tabellenspitze übernahm, überraschte ihn jedenfalls nicht. „Das ist eine abgezockte Mannschaft, gegen die man immer mit einer Niederlage rechnen muss“, sagte er.

Lars Schütte wirft neun Tore

Gegen die favorisierten Fredenbecker Routiniers erwischte die HSG schon keinen guten Start. Die Abwehr bekam keinen Zugriff. Vor allem Pascal Czaplinski im linken Rückraum und Kreisläufer Birger Tetzlaff – beide ehemalige Bundesligaspieler – stellten die Delmenhorster vor Probleme. Das Angriffsspiel wirkte ein wenig mutlos. Erst nach dem 10:14 (24.) fanden die Rot-Weißen besser in die Partie. Die Deckung ging nun deutlich entschlossener zu Werke. Zudem machte sich die Einwechselung von Torhüter Malte Cordes, der die bis dahin glücklosen Mike Krause und Kerry Hoppe ablöste, positiv bemerkbar. Nachdem Lars Schütte mit dem siebten seiner neun Tore zum 22:23 (39.) getroffen hatte, schien wieder alles offen. Allerdings ließen sich die Akteure durch einige Schiedsrichterentscheidungen aus dem Rhythmus bringen. Die cleveren Gäste zogen auf 30:23 davon.