Ganderkesee. Zusammen mit Vechta hält sich der SC Ganderkesee als Spielgemeinschaft auch im zweiten Jahr in der Schach-Bezirksliga.

Für kleine Vereine können auch mickrige Summen manchmal schmerzhaft sein – die Geldbuße vom Wochenende dürfte aber selbst den Schachclub Ganderkesee in keine existenzielle Krise stürzen. Weil der Bezirksligist im letzten Saisonspiel beim SC Wilhelmshaven eines der acht Bretter ausfallbedingt freilassen musste, werden nun fünf Euro Strafe an den Verband fällig – mal wieder ein Grund mehr, froh darüber zu sein, dass man mit dem SV Kaponier Vechta seit zwei Jahren eine Spielgemeinschaft bildet. So kann man auch das Bußgeld vom Wochenende aus der gemeinsamen Mannschaftskasse bezahlen.

Fünf Stunden Kampf am letzten Spieltag

Schmerzhafter war wohl, dass nach fünf Stunden zähem Kampf die dritte Niederlage der Saison quittiert werden musste, mit 2,5:5,5 sogar eine ziemlich deutliche, auch wenn der an Brett acht spielende Holger Wessels erklärte, dass das Saisonfinale noch einmal alles geboten habe, „was Schach zu einem besonderen Sport macht: konzentriertes Nachdenken, Ausdauer und Kondition“.

Am Ende reichte es zu einem mehr als respektablen vierten Rang in der Abschlusstabelle, in der der SC Aurich in letzter Sekunde noch Meisterschaft und Verbandsliga-Aufstieg sicherte. Für die Ganderkeseer war das der größte Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte, in der ersten gemeinsamen Saison hatte Ganderkesee/Vechta lange in Abstiegsgefahr geschwebt und war dann Siebter geworden.

Fünf Ganderkeseer im Einsatz

Die Spielgemeinschaft hat sich für die Ganderkeseer bisher ausgezahlt – ohne Kooperationspartner wäre schon die Bezirksliga unerreichbar gewesen. Der kleine SC, der nur zwölf registrierte Spieler hat – mit einem Altersschnitt von 66 Jahren – war lange Zeit Topmannschaft in der Bezirksklasse, musste trotz diverser Meisterschaften aber immer auf den Aufstieg verzichten, weil die Mannschaften in der Bezirksliga zu Acht statt zu Sechst antreten. Zusammen mit Vechta schlägt man sich nun ordentlich. Elf Spieler kamen in dieser Saison zum Einsatz, mit Janfried Michael, Boris Belegradek, Ludger Geldmann, Gerold Ahlers und Michael Wessels waren fünf Ganderkeseer darunter – sie alle waren in Wilhelmshaven dabei. Hajo Wiese, Jurij Olejnik und Helga Reinberg gehörten auch zum Kader. Michael war an Brett zwei sogar der zweitbeste Spieler der Liga, Belegradek an Brett drei der drittbeste.