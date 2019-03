Delmenhorst. Die B-Jugend-Handballer der HSG Delmenhorst sind ersatzgeschwächt ins Verbandsligaspiel beim TV Meppen gegangen. Sie verkauften sich trotzdem teuer.

Die B-Jugend-Handballer der HSG Delmenhorst haben ihr Verbandsligaspiel beim TV Meppen mit 23:25 (9:10) verloren. Ihr Trainer Tizian von Lien musste auf zahlreiche kranke und verletzte Spieler verzichten. Die HSG bestritt das schwere Auswärtsspiel beim Tabellendritten mit nur neun Aktiven. In dieser Aufstellung hatte die Mannschaft, die von zwei C-Jugendlichen unterstützt wurde, noch nie gespielt, daher fehlte es das eine oder andere Mal an der Abstimmung. Die Delmenhorster kämpften dennoch bis zum Schluss und blieben immer auf Tuchfühlung. In der 42. Minute gelang Nanno Kohlschein sogar die Führung (18:17). Bis zum 22:22 (47.) hoffte von Lien noch auf einen Punktgewinn, doch die Gastgeber erzielten zwei Treffer in Folge und gaben die Führung nicht mehr ab.