Landkreis. Mit dem Derbysieg ist den C-Junioren des VfL Stenum ein wichtiger Sprung in der Fußball-Bezirksliga gelungen. Beim Delmenhorster-Derby triumphierte TuS Heidkrug über Delmenhorster TB.

Mit dem 2:1 über den VfL Wildeshausen hat die C-Jugend des VfL Stenum, Fünfter der Fußball-Bezirksliga, die Erfolgsbilanz komplettiert, an der auch die B-Junioren (11:0 gegen TV Jahn) Anteil besitzen. Die A-Jugendlichen des VfL, Erster ihrer Bezirksliga, legten eine Pause ein. Das Spiel der C-Jugend des TV Jahn bei der JSG Höltinghausen wurde abgesagt. Bei den C-Mädchen landete der TSV Ganderkesee mit dem 3:1 über Burg Gretesch einen weiteren Sieg.

C-Junioren

VfL Stenum - VfL Wildeshausen 2:1 (1:0). „Das war ein wichtiger Sieg“, meinte Stenums Coach Carsten Barm nach dem 2:1 im Landkreis-Derby, durch das seine Schützlinge auf den fünften Platz vordrangen. „Anfangs“, fuhr Barm fort, „hatte Wildeshausen eine große Chance.“ Nach dem 1:0 durch Manuel Dreier (26.) habe seine Mannschaft eine deutlichere Führung vergeben.

Wittekinds Trainer Selcuk Keyik („Es war das erwartete Spiel auf Augenhöhe“), dessen Elf Dritter ist, hatte sich für den zweiten Durchgang einiges vorgenommen: „Wir wollten offensiver werden, aber der Matchplan wurde schnell über den Haufen geworfen.“ In der 38. Minute baute Stenums Toni Michael Däweritz die Führung auf 2:0 aus. Kay Thore Dannhorn traf in der 67. Minute für den Gast. „Es war ein verdienter Sieg für Stenum, aber mit etwas mehr Glück in der ersten Halbzeit wäre ein Unentschieden möglich gewesen“, lautete Keyiks Fazit. Seiner Mannschaft fehle noch die spielerische Leichtigkeit.

Die Stenumer treten am Samstag, 11 Uhr, beim Tabellenzweiten VfB Oldenburg an, der mit 37 Punkten fünf Zähler hinter dem 1. FC Nordenham liegt. Die Wildeshauser laufen am Samstag beim SV Hansa Friesoythe, Vierter, auf. Die Partie beginnt um 12.30 Uhr.

Delmenhorster TB - TuS Heidkrug 1:8 (1:2). Die Gäste erreichten in diesem Ortsderby beim abgeschlagenen Schlusslicht wie erwartet einen deutlichen Sieg und tauschten den Abstiegsrang gegen Platz acht ein. Das 1:0 der Turnerbündler durch Justin Fangmann (7.) glich der Favorit erst in der 29. Minute aus. „In der zweiten Halbzeit hat uns der clevere Gegner nach Belieben beherrscht“, so DTB-Trainer Herbert Flügger. „Meine Spieler müssen einfach begreifen, dass man erst einmal die Zweikämpfe annimmt und die Positionen einhält. So lange wir das nicht umsetzen, wird es für uns immer schwerer, gute Ergebnisse zu erzielen“, fügte der Coach hinzu.

Heidkrug erwartet am Freitag, 18.30 Uhr, den SV Brake. DTB bestreitet am Samstag, 11 Uhr, beim TV Jahn das nächste Ortsderby.

Tore: 1:0 Fangmann (7.), 1:1, 1:2, 1:3 Torske (29., 30., 43.), 1:4 Rüther (47.), 1:5 Frerichs (52.), 1:6 Torske (57.), 1:7 Kirchhoff (61.), 1:7 Eigentor (65.).

C-Juniorinnen

VfL Stenum - ATSV Scharmbeckstotel 1:8 (1:4). Für das Schlusslicht gab es im zehnten Spiel die zehnte Niederlage. Für den Gast traf Nele Irmler dreimal. Stenum stellt sich am Samstag, 13 Uhr, bei Spitzenreiter TuS Büppel vor.

Tore: 0:1, 0:2 Irmler (3., 7.), 0:3 Becker (14.), 1:3 Engelhardt (19.), 1:4 von Oesen (35.), 1:5 Völker (36.), 1:6 Elfmeter Irmler (53.), 1:7 Buonaccorso (65.), 1:8 Eigentor Schneider (70.).

TSV Ganderkesee - TSG 07 Burg Gretesch 3:1 (3:1). „Für das erste Spiel nach der Winterpause und angesichts der Bedingungen war es in Ordnung“, sagte TSV-Trainer Uwe Saalfeld. Das Team sei noch nicht wieder eingespielt und es gebe noch Luft nach oben. Liliana Koers (13.) und Sophie-Aimee Dobrin (18., 27.) erzielten die Tore des TSV. Der Gast traf in der 28. Minute. Am Samstag, 12 Uhr, gastiert Ganderkesee beim 1. FC Ohmstede.