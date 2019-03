Delmenhorst. Nach der 1:3 (0:2)-Niederlage gegen den VfL Oldenburg belegen die B-Junioren des TuS Heidkrug wieder einen Abstiegsrang. Trainer Ralf Sager lobte Leistung gegen den Zweiten der Fußball-Landesliga.

Beim 1:3 (0:2) beim VfL Oldenburg, Zweiter der Fußball-Landesliga, haben sich die B-Junioren des TuS Heidkrug wacker geschlagen. „Angesichts der Tatsache, dass erneut wichtige Spieler nicht dabei waren und wir mit einer Rumpfelf gespielt haben, bin ich mit dem Gezeigten zufrieden“, stellte Trainer Ralf Sager fest. Nach der neunten Niederlage im 16. Spiel belegt der Tabellenelfte wieder den ersten Abstiegsplatz. Sager, der zwei C-Jugendliche aufbot, standen nur 14 Akteure zur Verfügung, von denen einer angeschlagen ins Spiel ging.

Favorit knackt defensive Heidkruger

„Unser Ziel war es, erst einmal die Null zu halten“, betonte Sager, der zunächst auf ein 5-4-1-System setzte. Aus dem Spiel heraus ließen die Heidkruger auf dem Kunstrasenplatz anfangs lediglich eine Chance zu. In der 25. Minute erzielte Tom Engelmann mit einem Fernschuss das 1:0. Janne-Mattis Nienaber gelang in der 36. Minute der zweite Treffer des spielstarken Favoriten.

Sager: „Nach der Pause wollten wir mit Windunterstützung offensiver zu Werke gehen.“ In der 65. Minute wurden die Bemühungen der Heidkruger belohnt: Joel Famulla markierte das Anschlusstor. Ein Missverständnis in der Abwehr des TuS nutzte Oldenburgs Rafael Felipe Hecker in der 80. Minute zum 3:1-Endstand.

Lob für junge Aushilfe

Sager hob die gute Mannschaftsleistung hervor und richtete ein Sonderlob an die Adresse des C-Jugendlichen Tim-Ole Meinders: „Er hat auf der Sechser-Position einen Superjob gemacht.“ Mit Abstrichen verdiene auch die Leistung von Djamal Quedraogo besondere Erwähnung. „Uns werden auch weiterhin wichtige Spieler fehlen. Das wird sich wohl erst nach den Osterferien grundlegend ändern“, blickte der Coach voraus.

Am Samstag steht das Treffen mit dem einen Platz besser postierten, punktgleichen Osnabrücker SC auf dem Terminkalender des Heidkruger B-Jugend. Sager: „Wir wollen dieses Spiel verlegen. Osnabrück ist einverstanden, aber es fehlt noch die Zustimmung der Staffelleitung.“