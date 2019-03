Hude. Der 13-jährige Sören Dreier, der für den TV Hude in der Tischtennis-Verbandsliga der Männer antritt, ist bei der deutschen Meisterschaft der Schüler 2019 in Rees unglücklich ausgeschieden.

Der 13-jährige Sören Dreier, der bei den Erwachsenen für den TV Hude in der Verbandsliga aufschlägt, hatte bei den deutschen Tischtennis-Meisterschaften der Schüler, die in Rees in Nordrhein-Westfalen ausgetragen wurden, großes Pech. Obwohl er in seiner Vorrundengruppe stark auftrumpfte und 2:1-Siege erspielte, gelang ihm nicht der Sprung in das Hauptfeld.

Sören Dreier, der im Nachwuchsbereich für seinen Stammverein SuS Rechtsupweg an den Start geht, zählte als ein Vertreter der jüngeren Garde im Reigen von Spielern zwischen 13 und 15 Jahren als Außenseiter in seiner Vorrundengruppe. Er ist mit seinen 1813 TTR-Punkten (Maß für Spielstärke) in seiner jungen Laufbahn zwar schon weit gekommen, doch in Rees traf er auf zwei Gegner, die schon längst die 1900er-Marke geknackt hatten. Dreier schaffte es dort dennoch sogar, den eigentlichen Favoriten in seiner Gruppe, Marco Stefanidis vom Heiligenhauser SV mit 3:1 Sätzen zu bezwingen. Sein 3:2-Erfolg über Manuel Prohaska vom SC Staig reichte dann aber nicht, um ins Hauptfeld einzuziehen. Zum Verhängnis wurde Dreier ein 1:3 gegen Jan Mathe vom TTV Berlin-Neukölln. Aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses landete Dreier auf dem undankbaren dritten Platz.

Deutscher Schülermeister 2019 wurde Felix Köhler, der für die TSG Kaiserslautern antritt. Der zweite Rang ging an Vincent Senkbeil vom TSV Wrestedt-Stederdorf.