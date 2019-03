Delmenhorst. Die A-Junioren des TuS Heidkrug haben ihr Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga verloren. Bei den B-Jugendlichen hat der VfL Stenum den TV Jahn demontiert.

Im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga haben die A-Junioren des TuS Heidkrug gegen GVO Oldenburg ein 1:2 kassiert. Die ursprünglich vorgesehenen Partien VfL Wildeshausen gegen JSG Emstek und JSG Harpstedt gegen JSG Lastrup wurden abgesagt. Bei den B-Jugendlichen fertigte der führende VfL Stenum den benachbarten TV Jahn mit 11:0 ab. Der Auftritt des FC Hude bei der JSG Emstek fiel aus.

A-Junioren

TuS Heidkrug - GVO Oldenburg 1:2 (0:1). „Die Spieler haben gut gekämpft. Es tut mir für sie leid, dass sie sich nicht belohnt haben“, unterstrich Andreas Pietsch, Trainer des Tabellendritten Heidkrug, nach dem 1:2 gegen die Oldenburger, die die zweite Position belegen. „Es ist eine ärgerliche Niederlage, denn wir waren nicht die schlechtere Mannschaft“, fügte er hinzu.

Der Gastgeber erarbeitete sich einige gute Gelegenheiten, verwerteten diese jedoch nicht. GVO machte es besser: In der 12. Minute brachte Abdoulie Sillah sein Team nach einer Standardsituation in Führung. Drei Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Calvin Asare für das 0:2. Danach erhöhte der TuS den Druck. Er vermochte erneut gute Möglichkeiten nicht zu nutzen. „Das war auch den Bodenverhältnissen geschuldet“, erklärte Pietsch. GVO erspielte sich Konterchancen, doch das letzte Tor ging auf das Konto der Platzherren. Marcel Marquardt traf in der 90. Minute zum 1:2.

„Das Spiel war ein Spiegelbild der Saison. Wir belohnen uns einfach nicht“, betonte Pietsch. Am Samstag, 16 Uhr, ist der TuS beim Tabellenvorletzten BV Garrel zu Gast.

B-Junioren

VfL Oldenburg II - JSG Harpstedt/Dünsen/Ippener 2:2 (2:1). Der Gast, der beim VfL Oldenburg II, der als Zwölfter einen Abstiegsplatz belegt, die vierte Punkteteilung verbuchte, bleibt Achter. Tilmann-Teetje Kraft freute sich nach 20 Minuten über die Führung der JSG. Doch noch vor der Pause gelang es den Oldenburgern, den Spieß umzudrehen: In der 30. Minute erzielte Jan-Lennart Ruinys den Ausgleich. Sieben Minuten später war Serhat Yenirce für das 2:1 verantwortlich. Thilo Schoppe bescherte den Harpstedtern in der 65. Minute das Unentschieden.

Am Samstag, 12 Uhr, empfängt die Mannschaft mit der JSG Apen/Gotano/Augustfehn den abgeschlagenen Vorletzten.

JSG Elsten/Cappeln/Sevelten - VfL Wildeshausen 0:2 (0:1). „Wir sind froh darüber, dass unser Plan funktioniert hat“, meinte Wildeshausens Trainer Matthias Ruhle, dessen Elf mit dem Verlierer die Plätze tauschte und nun auf dem vierten Rang zu finden ist. Sein Plan, JSG-Torjäger Jannik Dellwisch einen Sonderbewacher an die Seite zu stellen, ging auf. Ruhle: „Luca Stöver ließ ihn nicht zur Entfaltung kommen.“

Die ersten Minuten gingen an die Platzherren, doch im Anschluss daran übernahm der VfL die Regie. Einen schönen Spielzug beendete Luke Berger mit dem ersten Treffer (18.). Nach der Pause übte die JSG mehr Druck aus. Es sprang jedoch nichts Zählbares heraus. Während der Drangphase der Gastgeber jubelte der Wittekind-Nachwuchs erneut. 30 Sekunden nach seiner Einwechslung erzielte Tom Luka Gärtner das 0:2 (68.). „Kurz danach hätte er sogar einen weiteren Treffer erzielen können“, sagte Coach Ruhle.

Man darf gespannt sein, wie sich seine Schützlinge gegen die JSG Emstek/Höltinghausen schlagen. Der Tabellenzweite stellt sich am Samstag, 16 Uhr, in Wildeshausen vor.

VfL Stenum - TV Jahn 11:0 (5:0). „Wir wollten ein Ausrufezeichen setzen und der Konkurrenz zeigen, dass mit uns zu rechnen ist“, sagte Maurice Kulawiak, Trainer des Spitzenreiters VfL Stenum. Seine Spieler, die in 16 Begegnungen 103 Treffer erzielten, haben das Vorhaben eindrucksvoll in die Tat umgesetzt.

Bereits nach sechs Minuten führte der VfL gegen die ersatzgeschwächten Delmenhorster, die zuvor mit 0:2 bei der JSG Lastrup verloren hatten, mit 3:0. Kulawiak: „Jahn kam nur zu zwei Chancen. Einmal parierte unser Torwart Max Dreblow sehr gut.“ Es zeichne den VfL aus, so der Trainer, dass er auch nach einer klaren Führung immer weiter nach vorne spiele. Am Samstag, 14 Uhr, treten die Stenumer beim Tabellenzwölften VfL Oldenburg II an.

Tore: 1:0 Leichsenring (2.), 2:0 Mihailidis (4.), 3:0 Greulich (6.), 4:0 Brill (22.), 5:0 Leichsenring (30.), 6:0 Greulich (46.), 7:0 Oetjen (51.), 8:0 Greulich (56.), 9:0 Brill (67.), 10:0, 11:0 Greulich (74., 80.).