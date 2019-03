Bookholzberg. Die A-Jugend-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg haben beim TSV Anderten mit 34:19 gewonnen.

Die A-Jugend-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg haben den Oberliga-Tabellenführer gestürzt. Sie feierten beim TSV Anderten einem überraschend hohen 34:19 (13:11)-Sieg. Die Gastgeber (9:5 Punkte) fielen auf Rang zwei zurück, die Landkreis-HSG glich ihr Punktekonto aus (7:7) und rückte auf Rang drei vor.

Grüppenbühren/Booholzberg dreht nach der Pause richtig auf

HSG-Trainer Stefan Buß bescheinigte seinen Spielern „eine überragende Deckungsarbeit“ und einen „sehr guten, mannschaftlich geschlossenen Auftritt“. Obwohl sich sein Team im Angriff zunächst einige Fehler erlaubte, hatte es den Gegner bereits in der ersten Halbzeit im Griff. Zur Pause lag es mit 13:11 in Führung. Nach Wiederbeginn zeigte die HSG eine noch engagierte Leistung. Die Deckung ließ nur noch sechs Gegentreffer zu. Die Angreifer nutzten nahezu jede Möglichkeit zum Erfolg. Spätestens als Bennet Krix per Strafwurf zum 27:16 getroffen hatte (48.), war die Partie entschieden.