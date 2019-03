Delmenhorst. Die A-Jugend-Handballer der HSG Delmenhorst haben einen Heimsieg gefeiert. Sie bezwangen ihren Verbandsliga-Konkurrenten TvdH Oldenburg mit 27:20.

Volker Gallmann, Trainer der A-Jugend-Handballer der HSG Delmenhorst, war begeistert. „Das war eine ganz starke Leistung“, schwärmte er nach dem Oldenburg 27:20 (12:8)-Heimsieg über den Verbandsliga-Rivalen TvdH Oldenburg. Ein überragender Enrico Wick im Tor und eine mehr als überzeugende Deckungsarbeit waren die Grundlagen für den Erfolg der Delmenhorster, die das Hinspiel mit 27:35 verloren hatten. Das HSG-Team, das mit nur acht Feldspielern und drei Torhütern angetreten war, nahm das Heft von Beginn an in die Hand. Die treffsicheren Schützen Niklas Quaas (7 Tore), Torben Haase (9) und Marcel Cuda (6) fanden immer wieder Lücken im TvdH-Deckungsverband. Sie trieben ihre Mannschaft an, die auch nach der Pause eine starke kämpferische, geschlossene Leistung zeigte und sich ihren zweiten Sieg in der Verbandsliga erspielte.