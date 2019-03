Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Nur drei der sechs angesetzten Partien wurden am Wochenende in der 1. Fußball-Kreisklasse angepfiffen. Die drei Begegnungen hatten es allerdings in sich.

19 Tore in drei Spielen sind am Wochenende in der 1. Fußball-Kreisklasse gefallen. Den Löwenanteil daran schoss der Spitzenreiter VfL Wildeshausen II, der TuS Heidkrugs Reserve deklassierte. Der TuS Vielstedt und der FC Hude II lieferten sich indes ein umkämpftes Derby. Der Tabellenletzte FC Hude III kratzte gegen den Harpstedter TB II an einem Punktgewinn.

TuS Heidkrug II - VfL Wildeshausen II 0:9. Gleich im ersten Spiel nach der Winterpause gab es für die leicht ersatzgeschwächte Reserve des TuS Heidkrug vom Tabellenersten VfL Wildeshausen II so richtig einen auf die Mütze. „Wir haben einfach nie ins Spiel gefunden“, redete TuS-Trainer Andreas Heldner gar nicht lange um den heißen Brei herum. VfL-Coach Andree Höttges zeigte sich im Nachhinein zwar etwas überrascht vom einseitigen Spielverlauf: „Ich hatte die Heidkruger aus der Hinrunde stärker in Erinnerung, das hatte ich heute so nicht erwartet. Aber wir hatten eine gute Vorbereitung und letztlich spricht einfach das Ergebnis für sich.“ Bereits nach der ersten Spielhälfte war die Begegnung klar entschieden. Henning Nitzsche (9.), Frederik Gralla (22.), Philipp-Andre Finger (30.), Schahuaz Amir-Juki (38.) und Nico Krumdiek (43.) sorgten für den 5:0-Pausenstand. Nach Wiederanpfiff schraubten die Gäste ein paar Gänge zurück und die absolut chancenlosen Heidkruger kamen mit der noch einstelligen Niederlage sogar glimpflich davon. Die vier weiteren Tore erzielten Peter Schlüter (52.), Jan-Magnus Muhle (58.) und Nitzsche (74.) mit seinem zweiten Tor und Frederik Dittmar (88.).

TuS Vielstedt - FC Hude II 2:3. Hudes Trainer Bengin Barispek lobte seine Mannschaft nach dem Abpfiff: „Das war ein packendes Derby. Ich muss den Jungs echt ein Kompliment machen, denn das war ein Sieg des Willens und der Kampfkraft.“ Bei noch annehmbaren Platzverhältnissen auf dem Naturrasen am Huder Bach, aber starkem Dauerregen und kalten Windböen brachten beide Teams spielerisch nur wenig flüssige Kombinationen zustande. Kurz vor der Pause gelang den Hudern die Führung durch Oliver Giehl (45.). Die Vielstedter drängten nach Wiederanpfiff auf den Ausgleich und Christoph Haverkamp traf per Kopf zum 1:1 (62.). Doch die Huder schlugen acht Minuten später zurück und Dominic Brumund erzielte das 2:1 für die Gäste. Die Heimmannschaft bewies trotz des erneuten Rückstands Moral. In der 86. Minute erzwang Lukas Haar per Kopfballtor das umjubelte 2:2. Die Freude über den erneuten Ausgleich währte nur 120 Sekunden. Dominic Brumund setzte nach einem Abwehrfehler mit seinem zweiten Tor zwei Minuten vor Schluss den „Lucky Punch“. Vielstedts Trainer Hans Borchers bedauerte den aus seiner Sicht unglücklichen Spielausgang: „Wir schlagen uns durch zwei dumme Fehler selbst und belohnen uns nicht für unser geiles Spiel.“

FC Hude III - Harpstedter TB II 1:4. Hudes Spielertrainer Dennis Bürmann kommentierte die 14. Niederlage im 17. Spiel knapp: „Es soll einfach nicht sein im Moment.“ Die Harpstedter beherrschten anfangs klar das Spielgeschehen. Spielertrainer Christian Goritz brachte die Gäste in der 16. Minute mit einem schnell ausgeführten Freistoß in Führung. Harpstedt ließ nach und Hude fand ins Spiel. Dennis Becker glich per Foulelfmeter zum 1:1 (38.) aus. Nach Wiederanpfiff lieferten sich beide Mannschaften eine Partie auf Augenhöhe, bis Hudes Keeper Sebastian Noparlik den anstürmenden HTB-Stürmer Daniel Lasarsch im Sechzehner per Notbremse zu Fall brachte. Der Unparteiische zeigte glatt Rot und entschied auf Strafstoß. Feldspieler Maik Zywina stellte sich zwischen die Pfosten. Stefan Radke verwandelte aus Elfmetern zum 2:1 (59.). Die Harpstedter nutzten die Überzahl eiskalt aus und erhöhten durch Lasse Thielsch auf 3:1 (61.) und Goritz (70., wieder per Freistoß) auf 4:1. Gäste-Coach Goritz war dennoch nur bedingt zufrieden: „Mich ärgert ein wenig, dass wir nicht konsequent bis zum Ende durchgezogen haben, denn es wären noch weitere Tore für uns möglich gewesen. Aber es war das erste Spiel und im Endeffekt müssen wir zufrieden sein, denn wir konnten während der Vorbereitung nur ein einziges Mal draußen trainieren.“