Stenum. Die Hip-Hop-Gruppe „Release“ des VfL Stenum hat beim Dance2u-Sichtungswettbewerb 2019 in Bodenwerder überraschend den sechsten Platz belegt. Damit ist sie für das Bundesfinale qualifiziert.

Damit habe keiner gerechnet, berichtete Doris Karch, Trainerin der Hip-Hop-Gruppe „Release“ des VfL Stenum. Diese war am Wochenende im Dance2u-Sichtungswettbewerb, den die Niedersächsiche Turnerjugend in Bodenwerder ausrichtete, Sechster geworden. Sie ist damit für das erste Bundesfinale qualifiziert, das während des Landesturnfests in Schweinfurt (29. Mai bis 1. Juni) stattfindet.

Stenumerinnen treten in Schweinfurt zweimal an

Die Stenumerinnen um Karch und Betreuerin Franziska Schwierzi starteten am zurückliegenden Samstag mit 14 anderen Gruppen in der Altersgruppe der Teens (12 bis 15 Jahre). Nach der Sichtung am Vormittag und der ersten Runde der Teens-Mastergruppen am Nachmittag, feierten sie den Einzug ins große Finale. Dort erreichten sie am Sonntag „einen verdienten und sensationellen sechsten Platz“, jubelte Karch. Dies sei „umso mehr ein Erfolg“, da die Gruppe zu den jüngsten in der Altersgruppe gehörte, erklärte die Trainerin: „Außerdem war es für sie die erste Teilnahme an einem Contest mit so starker Konkurrenz.“ In Schweinfurt werde das VfL-Team nicht nur im Dance2u-Bundesfinale, sondern auch bei „Dance’n more“ starten. Die Mädchen erwarten „nicht nur viele neue Herausforderungen, sondern auch noch zahlreiche Trainingseinheiten“, berichtete die stolze Trainerin.