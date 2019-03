Neerstedt. Die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt geben sich im Spitzenspiel gegen den Elsflether TB auf. Trainer Björn Wolken ist bitter enttäuscht.

Mitte der Woche hatte Tim Gersner noch ein Machtwort gesprochen. Der Vorsitzende des TV Neerstedt hatte die Verbandsliga-Handballer zu einem konzentrierten und vor allem motivierten Saison-Endspurt aufgefordert – schließlich sei der Aufstieg rechnerisch noch möglich. Die Reaktion dürfte nicht nur ihn und Trainer Björn Wolken erschreckt haben: Gegen den Tabellenzweiten Elsflether TB gingen die Neerstedter am Samstagabend mit 22:28 (9:16) unter, die Aufstiegsplätze sind damit endgültig in unerreichbare Ferne gerückt.

Wolken rang nach dem Spiel um Fassung und ging hart mit seinen Spielern ins Gericht. „Ich muss das erst einmal verdauen. Jeder Spieler sollte sich fragen, ob die heutige Leistung der Verbandsliga angemessen war“, sagte der Coach. „Es war für mich sehr enttäuschend, dass sich die Mannschaft so präsentiert und praktisch schon frühzeitig aufgegeben hat. Das habe ich in meinen fast zwei Jahren in Neerstedt noch nicht erlebt.“

Wolken gratuliert Elsfleth zum Aufstieg

Nur der glänzende Torwart Kevin Pecht verhinderte eine höhere Klatsche. Nach sieben Minuten stand es schon 1:5, später 6:13 und zur Halbzeit 9:16. Danach ging es in diesem Rhythmus weiter, erst nach dem 13:22 in der 46. Minute bekamen die Gastgeber einen Fuß auf den Boden und hielten das Ergebnis erträglich – die Leistung war es für Wolken jedoch nicht. „Wir hatten keine Chance. Man kann nur hoffen, dass die Saison noch mit der richtigen Einstellung zu Ende gespielt wird“, sagte der Coach: „Elsfleth hat hier verdient gewonnen. Da kann man schon fast zum Aufstieg gratulieren.“ Die Elsflether haben nun sieben Zähler Vorsprung auf Rang drei.