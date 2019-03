Delmenhorst. Volleyball-Oberligist VG Delmenhorst-Stenum darf auf die Teilnahme an der Relegation hoffen. Die Mannschaft hielt in eigener Halle dem Druck stand. Sie fuhr den Sieg ein, den sie unbedingt brauchte und verhinderte den Abstieg – zumindest vorerst.

Am frühen Samstagabend stand fest, dass es eine Woche später ein hoch spannendes Finale der Saison 2018/2019 in der Volleyball-Oberliga der Männer geben wird: Erst dann werden die Fragen, wer Meister wird, wie der zweite Absteiger heißt und welche Mannschaften in die Relegationen um Auf- und Abstieg gehen, beantwortet. An der Zuspitzung haben die Partien, die in der Blücherweghalle während des letzten Heimspieltags der VG Delmenhorst-Stenum ausgetragen worden waren, großen Anteil. Das VG-Team feierte einen 3:0 (25:23, 25:21, 25:24)-Heimsieg über den TV Bremen-Walle und verlor anschließend mit 0:3 (23:25, 19:25, 17:25) gegen den VC Osnabrück. Mit dem vierten Saisonerfolg und damit zwölf Zählern schob sich die VG dank der größeren Anzahl an Siegen (4:3) an der punktgleichen TG Wiesmoor vorbei auf Tabellenplatz sieben vor, der dem Team, das ihn nach der Punktrunde innehat (also am 16. März), die Teilnahme an der Relegation um den Ligaverbleib bringt.

Saisonfinale beim TV Baden II

Die Entscheidung fällt in einem Fernduell: Die VG tritt beim TV Baden II an, Wiesmoor bei Bremen-Walle. „Wir werden noch einmal alles, was möglich ist, raushauen“, versprach VG-Trainerin Susanne Schalk schon einmal. Die Osnabrücker werden zeitgleich um die Meisterschaft kämpfen.

Den VG-Spielern war zu Beginn des Duells mit den Bremern, deren Abstieg schon feststeht, anzumerken, dass sie unter Druck standen. Sie machten einige Fehler, sodass sie zwar fast ständig vorn lagen, sich aber nie absetzten. Am Ende hatte die VG auch etwas Glück. Nach dem 23:23 brachten ihr zwei Fehler der Gäste die 1:0-Satzführung. Im zweiten Durchgang lag Delmenhorst-Stenum vom ersten Aufschlag an in Führung. Nach dem 14:9 folgte aber ein kleines Loch. Die Bremer erzielten fünf Punkte in Folge. Mit einem starken Block beendete Philipp Förstermann deren Lauf und setzte mit der gleichen Aktion das 16:14 drauf. Daniel Müller markierte dann das 17:15 und führte die VG dann mit einer starken Aufschlagserie zum 23:15. Er war es auch, der mit einem Schmetterball aus dem Hinterfeld den fünften Satzball zum 2:0 verwandelte (25:21). Es blieb spannend. Ein weiterer Förstermann-Block brachte der VG beim 23:23 den ersten Matchball. Ein guter Müller-Aufschlag setzte die Bremer unter Druck, sie machten einen Fehler: Nach 78 Minuten war die VG in der Blitztabelle Siebter.

Hoffen auf Schützenhilfe

In der zweiten Partie hielt Delmenhorst-Stenum gegen einen stark aufspielenden Meisterschaftsanwärter lange mit. „Im dritten Satz sind wir dann unter Wert geschlagen worden“, meinte Schalk über das 23:25, 19:25, 17:25.

Osnabrück geht als neuer Spitzenreiter ins Saisonfinale mit zwei Punkten Vorspung auf die VSG Ammerland II und Baden II. Diese Teams haben in einer Woche allerdings Heimrecht – die VSG auch gegen Osnabrück – und so noch zwei Möglichkeiten, ihr Punktekonto aufzustocken.

Delmenhorst-Stenum gastiert am 16. März bei Baden II, das zunächst gegen den VfL Wildeshausen antreten muss. „Baden kann auch nicht frei aufspielen“, sagte Schalk angesichts der Aufstiegshoffnungen der Gastgeber. Und, ergänzte sie, „Wiesmoor muss ja auch erst mal bei Bremen-Walle gewinnen.“