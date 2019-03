Stenum. Fußball-Bezirksligist VfL Stenum behauptet sich auf tiefem Rasen 3:1 beim TuS Eversten.

„Die Spieler haben sich gegenseitig gepusht und waren charakterlich stark. Ich bin stolz auf die Mannschaft.“ Thomas Baake, Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfL Stenum, hat sich nach dem 3:1 (1:1) beim TuS Eversten sehr zufrieden gezeigt. Er freute sich darüber, dass seine Spieler den widrigen Platzverhältnissen trotzten. „Sie haben sich mit den Bedingungen gut auseinandergesetzt“, stellte der Coach fest.

In der 11. Minute brachte Lennart Höpker den Gast in Führung. „In der ersten Halbzeit haben wir uns reindrängen lassen“, sagte Baake. Torwart Maik Panzram verhinderte einige Male den Ausgleich. In der 33. Minute, als Felix Scharday im Anschluss an eine Ecke zum 1:1 traf, war er jedoch machtlos. Baake: „Schade, dass das Tor nach einer Standardsituation fiel, aber alle Standards kann man nicht verteidigen.“

Zur Pause nahm sich Stenum vor, mehr das eigene Spiel aufzuziehen und besser in die Zweikämpfe zu kommen. Das gelang. Baake: „Wir waren sehr griffig und die Viererkette hat gut verteidigt. Bis zur 60. Minute haben wir auf ein Tor gespielt.“ In der 72. Minute sah Everstens Mirco Heeren nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Nach einem Konter, der über Dierk Fischer lief, gelang Torben Würdemann Stenums Führung (74.). Das dritte Tor erzielte Maximilian Klatte, der nach Einzelleistung aus spitzem Winkel traf (78.). „Das war willensstark“, lobte Baake.

Während der letzten Minuten habe seine Mannschaft den Gegner komplett im Griff gehabt. Aufgrund des tiefen Bodens, so Baake, seien alle Spieler „mega-kaputt‘“ gewesen.