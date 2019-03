Delmenhorst. Nach 15 Wochen Pause kicken die Frauen des TV Jahn Delmenhorst wieder. In der Regionalliga ist Spitzenreiter SV Henstedt-Ulzburg zu stark.

„Wenn du oben stehst, dann gewinnst du solche Spiele.“ Mac Agyei-Mensah, Trainer der Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg, brachte das Fazit des Auftritts seiner Elf beim TV Jahn auf einen Nenner. Der Erste der Regionalliga verbuchte im Stadion mit dem 2:1 (0:0) einen schmeichelhaften Erfolg, denn Jahn erarbeitete sich mehr Anteile und „hätte nicht verlieren müssen“ (Trainer Claus-Dieter Meier). Entscheidend wirkte sich aus, dass die Nr. 1 Fehler der Gastgeberinnen, die vom dritten auf den fünften Platz abrutschten, eiskalt zu Toren nutzte.

Der Titel dieses Treffens, das nicht in einem angemessenen Rahmen stattfand (Dauerregen, 35 Zuschauer auf der Tribüne) lautete „Standortbestimmung“. Beide Teams bestritten die letzten Punktspiele am 25. November. Beide Teams beendeten dieser Tage Vorbereitungsphasen, an die die Trainer das Adjektiv „durchwachsen“ vergaben.

Beste Sturmreihen der Liga zunächst schwach

Fakten, die den ersten 25 Minuten den Stempel aufdrückten. Das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfelde ab. Der erste Torschuss überhaupt stand beim TV Jahn, der Sandra Göbel (Zerrung) kurzfristig durch Kira Grotheer ersetzte, zu Buche. In der 25. Minute parierte Henstedts Schlussfrau Berith Voigt den von Anna Mirbach getretenen Ball. Die nach langer Verletzung zurückgekehrte Offensivkraft stand ebenso in der Anfangsformation wie Malin Knodel (sechsmonatiger Pause), die auf der linken Außenbahn spielte, und Neuzugang Pia Siegel. Der Ex-Cloppenburgerin fehlte im Mittelfeld zunächst ein wenig die Bindung, ehe sie sich besser zurechtfand.

In der 27. Minute verfehlte Jahns Julia Hechtenberg das Ziel und sechs Minuten später rettete TVJ-Torhüterin Magdalena Flug vor Judith Knieling. Jahn agierte überlegen und hätte führen können. Die besten Angriffsreihen der Regionalliga noch einige Wünsche offen.

Meier enttäuscht – vom Gegner

In Hälfte zwei steigerten sich die Teams in spielerischer Hinsicht. Jahn drängte, Henstedt-Ulzburg überstand brenzlige Situationen. So zeigte Voigt bei einem Siegel-Schuss eine Glanzparade (50.), so köpfte Mirbach den Ball nach einer Ecke von Knodel über das Gehäuse (57.). In der 66. Minute wechselte Agyei-Mensah mit Alina Witt die erfolgreichste Torjägerin der Liga ein (13 Treffer). Sie sorgte mit ihrer ersten Ballberührung für Gefahr, kam jedoch gegen Flug zu spät. In der 70. Minute meisterte Voigt einen Hechtenberg-Schuss.

Es folgten die entscheidenden Minuten. Nach einer zu kurzen Abwehr der bedrängten Flug gelang Catherine Knobloch per Kopf das 0:1 (73.). Eine Unaufmerksamkeit in der Jahn-Abwehr nutzte Malin Hegeler zum 0:2 (77.). Nur eine Minute später vollendete Vivien Endemann einen Spielzug, der über Mirbach und Nathalie Heeren lief, mit dem 1:2 (Saisontor Nr. 12). In der 87. Minute bekam Witt nach einem Foul von Grotheer einen Elfmeter zugesprochen. Flug wählte die richtige Ecke und wehrte das von Witt getretene Spielgerät ab. Auch in der zweiten Minute der Nachspielzeit gewann Flug den „Zweikampf“ mit Witt.

Meier: „Wir waren nach der Pause besser, hatten aber Pech. Das 0:1 war unglücklich.“ Er sei vom Spitzenreiter, der sich hinten reingestellt habe, enttäuscht. Agyei-Mensah sagte: „In der ersten Halbzeit hatte Delmenhorst mehr vom Spiel. Nach der Pause war es ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.“