Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Der TuS Heidkrug hat am Freitag überraschend Punkte liegen gelassen. Damit macht der Tabellenführer das Aufstiegsrennen in der Fußball-Kreisliga noch spannender.

TuS Heidkrug - TV Munderloh 2:2. Gleich im ersten Spiel nach der Winterpause ist der Tabellenführer TuS Heidkrug überraschend gestolpert. Gegen den TV Munderloh verspielte das Team von Selim Karaca eine 2:0-Führung. „Wir hätten nach sechzig Minuten – ohne Übertreibung – mit 5:0 führen müssen“, ärgerte sich der TuS-Trainer über die in seinen Augen „gefühlte Niederlage“. Die Heidkruger bestimmten von Anfang an das Spiel und erarbeiteten sich eine Vielzahl hochkarätiger Torchancen. Die Gäste beschränkten sich auf das Verteidigen. Heidkrugs Waldemar But vollendete eine schöne Kombination zum 1:0 (26.) und das 2:0 (39.) erzielte Jesper Müller-Nielsen mit einem sehenswerten Freistoßtor. Mehr Tore wollten einfach nicht für den Ligaprimus fallen. In der 68. Minute fasste sich Munderlohs Alexander Bruns ein Herz und traf aus der Distanz zum 2:1. Nur sechs Minuten nach dem Anschlusstreffer erzielte Bruns den Ausgleich. „Heidkrug hat vier bis sechs hochkarätige Chancen nicht genutzt und wir nehmen einen glücklichen Punkt mit,“ lautete der trockene Kommentar von Munderlohs Trainer Ralf Eilenberger zum Spielausgang. Nach dem 2:2 der Heidkruger wird das Aufstiegsrennen noch spannender. Neben dem TuS machen sich noch vier Mannschaften Hoffnungen auf den Aufstieg in die Bezirksliga.

TV Dötlingen - SV Atlas Delmenhorst II 1:3. „Flutlichtspiele am Freitagabend sind für Gäste immer etwas unangenehm, zu spielen“, hakte SV Atlas II-Coach Daniel von Seggern die schwierige Begegnung auf dem tiefen Geläuf beim TV Dötlingen ab. Das Heimteam hielt mutig dagegen und versteckte sich keineswegs vor der Atlas-Reserve, die sich noch Hoffnung auf den Aufstieg macht. Nur noch sechs Punkte beträgt der Vorsprung der Heidkruger. Die Dötlinger scheiterten oftmals an den eigenen Nerven oder dem gut aufgelegten Atlas-Keeper Niklas Göretzlehner. Die Tore für die Delmenhorster erzielten Emiljano Mjeshtri (16.), Milot Ukaj (37.) und Dominik Entelmann (73.). Den Ehrentreffer markierte Shqipron Stublla (80.) per Foulelfmeter. „Wir haben leider nichts aus unseren großen Chancen gemacht. Atlas hat unsere Fehler eiskalt bestraft“, analysierte TVD-Trainer Markus Welz.

VfR Wardenburg - TSV Ganderkesee 1:0. „Die Mannschaft, die das erste Tor schießt, wird dieses Spiel gewinnen“, waren sich VfR Wardenburg-Trainer Sören Heeren und TSV Ganderkesee-Coach Stephan Schüttel mit zunehmender Spieldauer einig. Das Spiel fand nur selten in einem der beiden Strafräume statt. Die beiden Übungsleiter sollten mit ihrer Behauptung recht behalten. Sebastian Vogelsang (74.) schoss das einzige Tor der Partie und brachte dem VfR den zehnten Sieg ein.

TV Falkenburg - Delmenhorster TB 1:1. Falkenburgs Trainer Georg Zimmermann war nach dem Spiel gegen Schlusslicht Delmenhorster TB bedient: „So macht Fußball einfach keinen Spaß. Es war ein chaotisches, hektisches und nervöses Spiel.“ Von Anfang an entwickelte sich ein hart umkämpftes, von ruppigen Zweikämpfen und auch Provokationen geprägtes Duell zwischen den beiden abstiegsbedrohten Teams. Die Falkenburger ließen sich von der harten Gangart beeindrucken und gerieten durch ein Tor von Sinan Yorgancioglu mit 0:1 (38.) in Rückstand. Nach der Verletzung von Mert Korkmaz (Gehirnerschütterung) half Trainer André Tiedemann im Feld mit aus. Den verdienten Ausgleich der Falkenburger durch Nils Poppe (60.) konnte er auch nicht verhindern. „Wir haben zwar manchmal dreckig gekämpft, aber uns diesen Punkt wirklich verdient“, sagte Tiedemann.