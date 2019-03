Delmenhorst. Am vorletzten Spieltag stehen die Oberliga-Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum in eigener Halle enorm unter Druck.

Das Abstiegsdrama in der Oberliga wird vermutlich erst am letzten Wochenende entschieden – es würde jedenfalls zu der verrückten Saison passen. Am vorletzten Spieltag geht es für die Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum aber bereits um (fast) Alles oder Nichts, der Vorletzte hat drei Punkte Rückstand auf die TG Wiesmoor auf dem Relegationsplatz und erwartet am Samstag in eigener Halle am Blücherweg ab 15 Uhr den Tabellenletzten TV Bremen-Walle II und den Titelanwärter VC Osnabrück. Bei zwei Siegen, stehen sie vor dem Klassenerhalt, bei zwei Niederlagen sind sie praktisch abgestiegen. „Wir haben gespielt und uns eingeschworen – mehr kann man nicht mehr machen“, sagt Trainerin Susanne Schalk. Ihre Mannschaft hat am 16. März ihr letztes Spiel beim Tabellenzweiten TV Baden II, Rivale Wiesmoor spielt noch gegen Bremen-Walle, die Delmenhorster haben das bessere Satzverhältnis. Sechs Punkte aus den letzten drei Spielen reichen also – am liebsten direkt am Samstag. „Wir müssen es einfach schaffen. Wir werden uns voll reinhängen“, verspricht Schalk.