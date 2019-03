Delmenhorst. Die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst gastieren beim Tabellenzweiten TV Bissendorf-Holte.

„Wir sind Außenseiter.“ Für Jörg Rademacher, Trainer des Handball-Oberligisten HSG Delmenhorst, gibt es keinen Zweifel, wenn es um die Verteilung der Rollen geht. Schließlich gastiert seine Mannschaft, die den sechsten Platz belegt, beim TV Bissendorf-Holte. Der Hausherr nimmt mit 27:11 Punkten hinter Überflieger OHV Aurich (38:0) den zweiten Rang ein. Die Partie beginnt am Sonntag um 17 Uhr.

Die Delmenhorster freuten sich zuletzt über einen 27:25-Derbyerfolg gegen die TSG Hatten-Sandkrug. Was hat die HSG aus diesem Treffen mitgenommen? „Zunächst einmal zwei schöne Punkte“, antwortet Rademacher lachend. Ihm habe gefallen, dass sein Team, nachdem es einen Vorsprung verspielt hatte, zurückgekommen sei. „Die Spieler haben die Nerven behalten und an den Sieg geglaubt“, sagt er. „Wir haben aber auch darüber gesprochen, dass wir nicht gut in dieses Spiel reingekommen sind.“

„Es muss alles passen“

Längst geht der Blick nach vorne, nach Bissendorf. „Wenn wir dort etwas holen, sind es Bonuspunkte“, unterstreicht der Coach. „Es wird ein schweres Spiel. Es muss schon alles passen, damit wir überhaupt nur die Gelegenheit haben, Bissendorf gefährlich zu werden.“

Der TV holte in eigener Halle 13:5 Punkte. Rademacher: „Der Gegner verfügt über eine schnelle Truppe, die auf allen Positionen gut besetzt ist. Die Spieler sind gut ausgebildet.“ Er warnt insbesondere vor den Brüdern Christian (Rückraum Mitte) und Fabian Rußwinkel (Rückraum links), die mit 134 bzw. 109 Treffern in den Top Ten der Oberliga-Torjägerliste zu finden sind.

Nicht nur aufgrund der Tabellenkonstellation ist die HSG Außenseiter. „Die Vorbereitung war schwierig“, betont Rademacher. „Fünf Mann haben mit Grippe flach gelegen.“ Man müsse sehen, wie lange die Mannschaft gegenhalten könne. Nach dem Treffen in Bissendorf bestreitet Delmenhorst Heimspiele gegen die SG Achim/Baden (Samstag, 16. März, 19.15 Uhr) und den TuS Rotenburg (Samstag, 23. März, 19.15 Uhr).